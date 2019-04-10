AKP'nin sayım dayatması Maltepe'de eziyete dönüştü: Sayım günlerce sürecek

AKP ve MHP'nin itirazıyla İstanbul Maltepe'de kullanılan tüm oylar yeniden sayılıyor. Sadece iki kurul tarafından yapılan sayımlarda gelinen son durumu ve sonuçları CHP'li vekil Ensar Aytekin'le konuştuk.

İstanbul Maltepe'de AKP ve MHP'nin talebiyle tüm oyların yeniden sayım işlemi devam ediyor.

Ortada somut bir delil olmadan yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından günlerdir süren sayımda henüz sandıkların 263'ü sayılabildi.

Sayımları takip eden isimlerden olan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, son duruma ilişkin soL'a açıklamalarda bulundu.

Maltepe'deki sayımların iki kurul tarafından yapıldığını, iki kurulun da 7 kişiden oluştuğunu belirten Aytekin, "10. gündeyiz ve 263. sandıktayız. Maltepe'de 1089 sandık var, bu sandıkların hepsi tek tek sayılacak" dedi.

DEĞİŞMEYECEĞİNİ BİLİYORLAR AMA...

Günler sürecek bu sayımın sonuçlarda bir değişiklik yaratıp yaratmayacağı yönündeki sorumuzu yanıtlayan Aytekin, "Artı-eksik farklar çok cuzi miktarlar. Örneğin bugün sayılan sandıklardan CHP lehine 14 artı oy çıktı. Sonucu değiştirecek hiçbir şey yok ortada. Bazı sandıkalarda bir-iki artı biz, bazı sandıklarda bir-iki artı AKP oyu çıkıyor. Son derece düşük düzeyde maddi hatalarlara rastlanıyor" dedi.

Sayımın ciddi bir zaman aldığını, bir sandığın baştan sayımının bir iki saat sürdüğünü vurgulayan Aytekin, "AKP ve MHP görevlileri de bir değişiklik olmayacağının farkında ama ısrarla süreci uzatmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI: YÜZDE 10 FARKA RAĞMEN...

AKP ve MHP Maltepe'de sadece büyükşehir belediye başkanlığı sonuçlarına değil aynı zamanda Maltepe Belediye Başkanlığı sonuçlarına da itirazda bulundu.

Oyların yeniden sayıldığı ilçede CHP adayının oy oranı yüzde 52, AKP-MHP adayının oy oranı ise yüzde 42. Aradaki yüzde 10'luk farka rağmen yeniden sayım kararı verilmesi tepki çekmişti.