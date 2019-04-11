AKP ve MHP'den Maltepe oyunu: İstanbul sayımları uzatılıyor...

Maltepe'de sadece iki kurulla tüm sandıkların yeniden sayımı sürerken, AKP ve MHP'nin anlaşmazlığı gerekçesiyle sayım işlemleri durdu.

AKP ve MHP'nin itirazı sonrası tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verilen İstanbul Maltepe'de günlerdir süren sayımlar AKP ve MHP arasındaki anlaşmazlık gerekçesiyle durduruldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, "AKP ve MHP sayımları uzatıp zaman kazanmak için elimden geleni yapıyor. Maltepe'de AKP ile MHP arasında yaşanan uyuşmazlık yüzünden sayım durdu. Hakim, tarafları uyardıktan sonra "Sayıma katılsanız da katılmasanız da devam edeceğiz" kararını verdi. Sayım 14.00'te başlıyor" dedi.