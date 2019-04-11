Cihangir İslam: Bazı bakanlar YSK'yı arıyormuş

Saadet Partili milletvekili Cihangir İslam, seçimde aktif rol oynayan bazı bakanların YSK üyelerini telefonla aradığını iddia etti.

Saadet Partili milletvekili Cihangir İslam, seçimde aktif rol oynayan bazı bakanların YSK üyelerini telefonla aradığını iddia etti.

Radyo Sputnik'e konuşan Cihangir İslam, kendilerine gelen duyumlara göre seçimde aktif rol oynayan bazı bakanların YSK üyelerini telefonla aradığını söyledi.

AKP’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi konusundaki itirazlarına ilişkin, "YSK İstanbul’da bütün ilçelerin tekrar sayılmasını reddetmesiyle hukuka uygun bir karar vermiştir" diyen İslam, YSK'nin kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiğini belirterek "(YSK) Dışarıyla irtibatı kesmeli" dedi.

İslam, “Büyükçekmece olayında da insanları ikna edecek bir kanıt göremedim. İstanbul seçimleri bitmiştir. Kazanan Sayın İmamoğlu’dur” dedi.