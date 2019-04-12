VİDEO | AKP'li Yavuz ağzından kaçırdı: Daha bizim hazırlık yaptıklarımız...

31 Mart seçimlerinin ardından AKP adına İstanbul'a ilişkin tüm basın açıklamalarını yapan isim olan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un ağzından kaçırdığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP adına İstanbul itirazlarını yapan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un ağzından kaçırdığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın "Şapka düştü kel göründü. AKP Genel Başkan Yardımcısı farkı düşürmek için hazırlık yaptıklarını itiraf etmiş; 'Daha Bizim Elimizde Düzeltilecek Hazırlık Yaptıklarımız....Özür' Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir. Usulsüzlük de, şaibe de, kumpas da AKP'nin işidir" sözleriyle paylaştığı görüntüler şöyle: