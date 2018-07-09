VİDEO | Yol bekçileri görevde olsaydı...

soL'a değerlendirme yapan demiryolu uzmanı bir mühendis ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, dün kazanın ardından yol kontrolü yapan yol bekçileri görevlerine devam ediyor olsaydı böyle bir kazanın yaşanmayabileceğini söylemişlerdi. Bu açıklamanın ardından 20 yıllık yol bekçisi İbrahim Çivici'nin açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının ardından soL'a konuşan demiryolu uzmanı bir mühendis, kazada teknik hataların olduğunun görüldüğünü ancak esas meselenin özelleştirme uygulamaları olduğunu, bu kapsamda yol bekçilerinin devre dışı bırakılmasının kazanın önlenmesini engellediğini söylemişti. Ardından Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş da konuştu ve “Demiryollarıyla ilgili ‘yol bekçisi’ dediğimiz, günlük rutin yaya olarak yol kontrolünü yapan arkadaşlarımız vardı. Yol bekçileri yaklaşık beş yıl önce kaldırıldı. Dolayısıyla şu anda yol kontrolü yapılmıyor” dedi, yol bekçilerinin görev yapması durumunda bu kazanın yaşanmayabileceğini söyledi.

Bu açıklamaların ardından 2015 yılında El Cezire Türkiye'nin yaptığı video haber yeniden gündeme geldi.

"Pazartesiden cumaya kadar, her hafta 75 km yolu yürüyerek kontrol etmek zorundayım. Peynirimi, zeytinimi çantamda taşıyorum. Sekiz saatim yolda geçiyor, kolay iş değil. Her gün ortalama 15 km yürümek zor, ağır iş" diyen yol bekçisi İbrahim Çivici, yol bekçilerinin hayatını anlatmıştı. Kontrol esnasında yol bekçilerinin yanlarında taşıdıkları malzemelerle basit tamirleri de yaptıklarını anlatan Çivici, daha kapsamlı arızaları da hemen bildirdiklerini ifade etmişti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın kazayla ilgili yaptığı açıklamada en son ray kontrolünün "yıllık kontrol" kapsamında Nisan ayında yapıldığını söylemesi dikkat çekmişti. İnsanı devre dışı bırakmanın ağır maliyeti onlarca insanın hayatını kaybetmesi oldu.