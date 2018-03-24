TÜSİAD'dan 'Varna Zirvesi' açıklaması

Varna’daki AB-Türkiye zirvesi öncesi TÜSİAD da bir açıklama yaptı. Açıklamada Gümrük Birliği'nin güncellenmesine vurgu yapılırken, "Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci bu açılımın itici gücü olur. Tarım, hizmetler ve kamu alımlarına genişleyen, dijital ekonomi boyutunu içeren, mevcut anlaşmadaki karar alma asimetrilerine çözüm oluşturan, etkili bir anlaşmazlıkların çözümü mekanizması oluşturan güncel bir Gümrük Birliği kazan-kazan şartlarını yaratır; olumlu etkileri tüm politika alanlarına yayılır" denildi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Varna’daki AB-Türkiye zirvesi her iki taraf için de önemli bir fırsattır: ilişkiler tekrardan AB ve Türkiye vatandaşları için olumlu enerji kaynağı olabilir. Demokrasi değerleri, özgür toplum, ekonomik refah, teknoloji devrimi, sosyal ilerleme ve güvenlik boyutlarında AB hedefi Türkiye için temel bir milli menfaattir. AB için ise, Türkiye’nin üyelik sürecinde başarı ile ilerlemesi temel bir küresel güç konusudur.
Vize serbestleştirilmesi sürecinin tamamlanması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, güvenlik ve göç alanında işbirliğinin sürdürülmesi ve derinleştirilmesi, dijital ekonomi ve enerji politikalarında uyumun artırılması ve tüm bu alanlarda sağlıklı, sürdürülebilir ilerlemenin temelini oluşturan demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü… Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin bu maddeleri içeren kapsamlı bir gündeme ihtiyacı var. Tam üyelik perspektifiyle sürdürülen üyelik müzakerelerinin ilişkileri düzenleyen temel hukuki çerçeve olarak korunması bu alanlarda belirlenen ortak hedeflerin kalıcı bir şekilde hayata geçirilmesi için alternatifsiz tek araç olmaya devam ediyor. Brexit kapsamındaki tartışmalar bunu bir kez daha gösteriyor.