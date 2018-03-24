TÜSİAD'dan 'Varna Zirvesi' açıklaması

26 Mart'ta Varna'da AB liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşme öncesi TÜSİAD'dan açıklama geldi.

Varna’daki AB-Türkiye zirvesi öncesi TÜSİAD da bir açıklama yaptı. Açıklamada Gümrük Birliği'nin güncellenmesine vurgu yapılırken, "Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci bu açılımın itici gücü olur. Tarım, hizmetler ve kamu alımlarına genişleyen, dijital ekonomi boyutunu içeren, mevcut anlaşmadaki karar alma asimetrilerine çözüm oluşturan, etkili bir anlaşmazlıkların çözümü mekanizması oluşturan güncel bir Gümrük Birliği kazan-kazan şartlarını yaratır; olumlu etkileri tüm politika alanlarına yayılır" denildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: