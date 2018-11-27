Türk-İş: Açlık sınırı 1943, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, Kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 943, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Kasım ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 943 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 328 lira oldu.

11 AYDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20,81

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,22 oranında arttı. Yılın 11 ayında fiyatlardaki artış yüzde 20,81 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 23,94 hesaplandı.

Araştırmada, fiyat artışları karşısında başta asgari ücret olmak üzere çalışanların gelirlerinin yetersiz olduğu ve mevcut asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldığı tespitlerine de yer verildi.

YUMURTANIN TANESİ 79 KURUŞ

Süt, yoğurt, peynir grubunda, bazı marketlerde peynirde yapılan olumlu fiyat ayarlamaları dışında, bu ay önemli bir fiyat değişikliği olmadı.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, hesaplamada dikkate alınan kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı değişmedi. Tavuk fiyatında farklılık olmazken balık fiyatında artış tespit edildi.

Yumurtanın tanesi çoğu yerde 79 kuruşa kadar yükseldi. Bakliyat ürünlerinden barbunya ve kuru fasulye fiyatında yine artış oldu, diğerlerinde bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

PATATES-KURU SOĞAN FİYATI ARTTI

Ortalama yaş sebze-meyve fiyatı, hesaplamaya esas alınan ürünlerdeki değişikliğe bağlı olarak bu ay biraz geriledi ancak sıklıkla gündeme gelen patates-kuru soğan fiyatı bir önceki aya göre artış gösterdi. Özellikle kuru soğan fiyatı "hastalık" gerekçesiyle artarken, buna patates fiyatı eşlik etti. Bazı mevsim sebzelerinin fiyatı mutfak harcamasına olumlu katkı yaptı. Ortalama sebze fiyatı bu ay 4,84 lira hesaplandı.

Ekmek fiyatındaki artış bu ay da piyasadaki satış fiyatına yansımadı. Un ve irmik fiyatı aynı kaldı ancak makarna, pirinç ve bulgur fiyatında bazı düşük tutarlı ayarlamalar görüldü.

Geçen ay fiyatı artan tereyağı ile margarin fiyatı değişmedi. Zeytinyağı fiyatı bu ay yine artarken ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi. Zeytin fiyatı, yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak aynı kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği vb.) ürünlerinden sadece fındığın fiyatı arttı. Şeker fiyatıyla birlikte bal, reçel, pekmez fiyatı da değişmedi. Tuz fiyatında indirime gidildi. Çay ve ıhlamur fiyatı değişmedi. Salçada bu ay yine artış yapıldı.