Taciz iddiası Suriyelilere linç girişimine dönüştü

İstanbul Küçükçekmece'de bir çocuğun tacize uğradığı iddiası sonrası mahalleli sokağa döküldü. Protesto bir anda Suriyelilere linç girişimine dönerken, Suriyelilere ait ev ve iş yerleri hedef alındı. Polis merkezine yürüyen gruba TOMA ile müdahale edilirken, gözaltılar yaşandı. Emniyet'ten taciz iddiasına ilişkin, '12 yaşında yabancı uyruklu bir çocuk evinin camından, 12 yaşındaki başka bir kız çocuğuna camdan ‘gel gel' der. Konu sadece bundan ibaret, herhangi bir fiziki temas taciz olayı söz konusu değildir' açıklaması geldi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde küçük bir çocuğa taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Bu sırada Suriyelilere ait dükkanlar ve evlere saldırı düzenledi. Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü. Polis merkezinin önünde mahalleliye TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi ve gözaltılar yaşandı. Öte yandan söz konusu taciz iddiası ile ilgili emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, “Küçükçekmece'deki taciz iddiası ile ilgili konu şu şekilde; 12 yaşında Yabancı uyruklu bir çocuk evinin camından, 12 yaşındaki başka bir kız çocuğuna camdan ‘gel gel' der. Konu sadece bundan ibaret, herhangi bir fiziki temas taciz olayı söz konusu değildir” denildi.