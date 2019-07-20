Solcu Liseliler'in kurduğu ‘Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’ açıldı

Solcu Liseliler’in kurduğu Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, YKS’den çıkan lise mezunlarına yönelik açıldı. Üniversite adayları, uzman desteği ile üniversite tercihleri konusunda, farklı üniversiteden öğrencilerin desteği ile de üniversiteler ve üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Semt Evleri ve TKP bürolarında açılan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, 19 Temmuz-23 Temmuz tarihlerinde saat 13.00-17.00 arasında açık olacak.
Bu gün İstanbul’da Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve İçerenköy’de kuruldu. İletişim için Whatsapp numarası: '0543 481 4831' olarak açıklandı.
Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve İçerenköy’de Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’ne seni de bekliyoruz!
Whatsapp 0543 481 4831 pic.twitter.com/Gp0mBHzdpi
— Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) 20 Temmuz 2019
İstanbul’da açılacak diğer Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’nin yerleri şöyle:
Avcılar TKP İlçe Binası
Bakırköy TKP İlçe Binası
Beyoğlu Semt Evi
Fatih TKP İlçe Binası
Gazi Mahallesi Semt Evi
Gebze Mevlana Semt Evi
Gebze TKP İlçe Binası
İçerenköy Semt Evi
Kadıköy TKP İlçe Binası
Kartal TKP İlçe Binası
Sarıgazi TKP İlçe Binası
Sarıyer Semt Evi
Tuzla Aydınlı Semt Evi
Üsküdar Selimiye Semt Evi