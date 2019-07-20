Solcu Liseliler'in kurduğu ‘Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’ açıldı

YKS’den çıkan üniversite adayları için Solcu Liseliler’in kurduğu ‘Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’ bugün İstanbul’da Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve İçerenköy’de açıldı.

Solcu Liseliler’in kurduğu Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, YKS’den çıkan lise mezunlarına yönelik açıldı. Üniversite adayları, uzman desteği ile üniversite tercihleri konusunda, farklı üniversiteden öğrencilerin desteği ile de üniversiteler ve üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Semt Evleri ve TKP bürolarında açılan Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, 19 Temmuz-23 Temmuz tarihlerinde saat 13.00-17.00 arasında açık olacak.

Bu gün İstanbul’da Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve İçerenköy’de kuruldu. İletişim için Whatsapp numarası: '0543 481 4831' olarak açıklandı.

Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve İçerenköy’de Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’ne seni de bekliyoruz! Whatsapp 0543 481 4831 pic.twitter.com/Gp0mBHzdpi — Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) 20 Temmuz 2019

İstanbul’da açılacak diğer Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’nin yerleri şöyle:

Avcılar TKP İlçe Binası

Bakırköy TKP İlçe Binası

Beyoğlu Semt Evi

Fatih TKP İlçe Binası

Gazi Mahallesi Semt Evi

Gebze Mevlana Semt Evi

Gebze TKP İlçe Binası

İçerenköy Semt Evi

Kadıköy TKP İlçe Binası

Kartal TKP İlçe Binası

Sarıgazi TKP İlçe Binası

Sarıyer Semt Evi

Tuzla Aydınlı Semt Evi

Üsküdar Selimiye Semt Evi