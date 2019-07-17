Solcu Liseliler ‘Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’ açıyor

YKS sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı.
Solcu Liseliler, sonuçların açıklanmasının ardından İstanbul’un birçok noktasında ‘Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezi’ açıyor.
Liseliler uzman desteği ile üniversite tercihleri konusunda, farklı üniversiteden öğrencilerin desteği ile de üniversiteler ve üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Semt Evleri ve TKP bürolarında açılacak Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri, 19 Temmuz-23 Temmuz tarihlerinde saat 13.00-17.00 arasında kullanılabilecek.
İletişim için Whatsapp numarası: '0543 481 4831' olarak açıklandı.
İstanbul’da açılacak ‘Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri’nin yerleri şöyle:
Avcılar TKP İlçe Binası
Bakırköy TKP İlçe Binası
Beyoğlu Semt Evi
Fatih TKP İlçe Binası
Gazi Mahallesi Semt Evi
Gebze Mevlana Semt Evi
Gebze TKP İlçe Binası
İçerenköy Semt Evi
Kadıköy TKP İlçe Binası
Kartal TKP İlçe Binası
Sarıgazi TKP İlçe Binası
Sarıyer Semt Evi
Tuzla Aydınlı Semt Evi
Üsküdar Selimiye Semt Evi