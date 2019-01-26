soL HD | İstanbul'dan Karakas’a bin selam

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Venezuela'daki ABD yanlısı son darbe girişimine karşı Kadıköy'de bir basın açıklaması yaptı. Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'in de katıldığı basın açıklamasında 'Venezuela halkı yalnız değildir", 'Karakas'a bin selam' sloganları atıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Venezuela’da ABD yanlısı son darbe girişimini İstanbul Kadıköy’deki basın açıklamasıyla protesto etti. Eyleme Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes de katıldı.

Bahariye Caddesi'nde toplanan grup "Venezuela halkı yalnız değildir", "Karakas'a bin selam", "İşgalciler her zaman kaybeder" sloganlarıyla Kadıköy Altıyol’a yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında TKP Merkez Komitesi’nin konuya ilişkin açıklamasını okuyan Zehra Güner şunları söyledi:

'VENEZUELA HALKI BU OYUNU BOZACAK'

“Latin Amerika halklarının baş düşmanı ABD, yıllardır denediği tüm müdahaleler halk tarafından püskürtülmüş, defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen güvenlik açısından olağanüstü tehdit ilan ettiği Venezuela’ya bir kez daha saldırmayı denemiştir.

Bu kez de devlet makamlarındaki kuklalarıyla, Anayasa’yı ihlal ederek, halkın seçtiği yönetimi yok sayarak yapmaya kalktığı darbe girişimi Venezuela’yı bir kez daha kanlı bir çatışmanın eşiğine getirmiştir.

ABD kendi çıkarları sözkonusu olduğunda hiçbir barbarlıktan çekinmeyeceğini, hiçbir hukuk tanımayacağını bir kez daha göstermiştir.

Açıkça görülmektedir ki ortada güvenlik açısından bir tehdit varsa o da ABD’nin kendisidir. Fakat ABD emperyalizminin tehditleri Bolivarcı Cumhuriyeti ve onun seçilmiş resmi temsilcilerinin meşruiyetini ortadan kaldırmaya yetmeyecektir.

Türkiye Komünist Partisi ABD’nin bu girişimini ve peş peşe ona destek veren tüm uzantılarını şiddetle kınamaktadır.

Tıpkı 2002’de Başkan Chavez’e karşı girişilen darbe sırasında olduğu gibi.

Büyük bir iradeyle Miraflores Başkanlık Sarayı’nın önüne akın eden ve egemenlik haklarına sahip çıkan Venezuela halkı bu oyunu da bozacaktır.

Latin Amerika’nın geleceği emperyalizme boyun eğmeme geleneğinde, halkın eşitlik ve sosyalizm için mücadelesindedir.”

BÜYÜKELÇİ REYES: BOLİVARCI DEVRİM SÜRÜYOR

Daha sonra Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes bir konuşma yaptı. Basın açıklamasına gelen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Reyes, “Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Venezuela halkına ve Bolivarcı projeye Türkiye'nin her köşesinden gösterilen dayanışma ve dostluğa teşekkür ederiz" dedi.

Reyes şöyle konuştu:

"Bolivarcı topluma ve Chavez'e karşı dostluğunuzun bir örneğini daha gösteriyorsunuz.

Emperyalizm ilan ettiği bu savaşta çok daha saldırgan bir aşamaya geçmiştir. Araçlarıyla, yöntemleriyle, özel güçleriyle ve savaşla hiçbir meşruiyeti olmayan bir şekilde bir kuklayı tanımaya ve Venezuela halkının seçimle gelen tek başkanını ise tanımamaya kalkıyor. Tüm sorumsuzluklarıyla ve tüm kabalıklarıyla emperyalizm ve onun kukla hükümetleri, her zaman dünyada kendi güçlerini olduğundan büyük göstermeye devam ediyor. Ancak dünya beş ülkeden fazlasıdır. Mücadele devam ediyor.

Bolivarcı devrim devam edecek. Çünkü Chavez, Fidel, Che, bunların hepsi bir duygudur. Bolivarcı devrim derin bir toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi dönüşümdür. Devrim devam ediyor.”

GÜLER: ABD'NİN KIŞKIRTMAYA KALKIŞTIĞI İÇ SAVAŞ

Büyükelçi Reyes’in ardından konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler ise şunları kaydetti:

“Kardeşler, yoldaşlar, Venezuelalı kardeşlerimiz ve basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz.

Mücadele devam ediyor, Büyükelçinin söylediği gibi. Mücadelenin üzerine bir takım yalanlar serpiştirilmeye çalışılıyor. Venezuela'daki siyasi iktidar meşru değilmiş, Venezuela'daki siyasi iktidar meşruiyetini devam eden mücadeleden alıyor, halkının ona sahip çıkmasından alıyor.

2002'de Chavez nasıl karşı devrimi, darbe girişimlerini püskürttüyse, o zaman Chavez nasıl Venezuela'nın yurtsever, antiemperyalist halkının desteğiyle meşruiyetini iktidarını devam ettirdiyse bugün yine olacak olan budur. Venezuela’daki mevcut iktidarın, rejimin her tür komplo için, savaş kışkırtıcılığı için, darbe kışkırtıcılığı için suçlu gösteren, gayrimeşru gösteren, yasa dışı gösteren emperyalist darbeciden başkası değildir.

Venezuela halkının zorluklar içinde olduğu bir gerçek. Venezuela halkı bu zorlukların karşısında mücadelesini sürdürüyor. Birlikte mücadelesini sürdürüyor. Venezuela'da ABD’nin giriştiği darbe teşebbüsü, ABD'nin kışkırtmaya kalkıştığı iç savaş.

'BARIŞ İSTİYORUZ, BARIŞI BOZDUKLARINDA SAVAŞA HAZIRLANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Bunların karşısında dün Başkan Maduro bir açıklama daha yaptı. Açıklamasında, ‘Barış istiyoruz ama barış isteyen savaşa hazırlanır’ dedi. Venezuela Devriminin, Bolivarcı devrimin özü budur. Bütün dünyada emekçi halkların, emperyalizme direnenlerin, işçilerin, aydınların, antiemperyalistlerin sözü budur. Barış istiyoruz. Barışı bozanın kim olduğunu biliyoruz ve barışı bozmaya kalktıklarında savaşa hazırlanmaktan başka çaremiz yok. Mücadele devam ediyor.

'MÜCADELENİN YÖNÜ BELLİ, HEDEF SOSYALİZM'

Türkiye Komünist Partisi olarak bugün burada düzenlediğimiz etkinlik, yaptığımız basın açıklaması. Bütün ülkeye, emperyalizmin oldubittilerine kabul etmeyenlere sesleniyoruz. Bu sesi büyütün. Çağrımız Venezuela ile dayanışma çağrısıdır. Ama aynı zamanda çağrımız dünyanın bütün ülkelerinde ve bizim ülkemizde haksızlıklara, emperyalist demagojilere emperyalist kışkırtmalara karşı mücadele çağrısıdır. Bu çağrının büyütülmesine ihtiyaç var. Türkiye'nin her tarafında büyütülmesine ihtiyaç var. Dünyanın her tarafında büyütülmesine ihtiyaç var. Konumuz neredeyse dünyanın öbür köşesindeki bir ülkenin halkıyla dayanışma değil. Venezuela halkıyla sonuna kadar dayanışma içindeyiz ama bu dayanışma sınır tanımayan eşitlik özgürlük mücadelemizin olmazsa olmazıdır. Onun parçasıdır. O yüzden Türkiye Komünist Partisi bütün samimiyetiyle Venezuela'nın yanındadır.

Bolivarcı Venezuela yenilmez. Mücadele devam edecek, mücadele devam ediyor. Mücadele Chavez ile başlamadı; mücadele ondan önce Fidel ile de başlamadı. Mücadele dünyanın neresinde haksızlık varsa, nerede sömürücü varsa onlarla başladı. Fidel ile büyüdü, Chavez ile büyüdü. Che ile büyüdü. Direnen Venezuela halkıyla büyümeye devam ediyor. Yönüyse bellidir bu mücadelenin. Eşitliğin, özgürlüğün hüküm süreceği, halkların egemenlik haklarının dokunulmaz olacağı, emperyalizmin gıkını çıkartmaya cüret edemeyeceği bir dünyadır bu işin sonu. Hedef budur. Hedef sosyalizmdir. Bolivarcı Venezuela'ya bin selam. Yaşasın sosyalizm, kahrolsun emperyalizm!”