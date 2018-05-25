Şenol Güneş'e çakmak atan kişi serbest bırakıldı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında incelemeyi yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çakmak atan S.D.'nin aralarında bulunduğu üç şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında çıkan olaylar nedeni ile tatil edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı sırasında çıkan olaylar sonucu 47 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şahıslardan 43'ü serbest bırakılırken, Şenol Güneş'e çakmak atan S.D.'nin de aralarında bulduğu 3 kişi, "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.