'S-400 ile ilgili endişeler Erdoğan'a kadar ulaştı'

Reuters'a konuşan iki üst düzey Türk yetkili, S-400 krizinde olası ABD yaptırımlarıyla ilgili Ankara'daki endişelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar ulaştığını iddia etti.

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Reuters'a konuşan konuşan iki Türk yetkilinin S-400 alımının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olası ABD yaptırımı ve F-35 uçaklarının teslimatının iptal edilmesiyle ilgili endişelerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kadar ulaştığını iddia etti.

Haberde görüşüne yer verilen bir yetkili, “Üst düzey bazı yetkililer, S-400’lerin Türkiye’ye sevkıyatının en azından haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesine karşı çıkıyor. Üst düzey bir isim bu fikrini Erdoğan’a da iletti” şeklinde konuştu.

S-400 anlaşmasıyla ilgili bilgi sahibi diğer yetkili de, “NATO, Türkiye’yi satın almamaya zorlayamaz, fakat Ankara devam ederse İttifak’ın istihbarat paylaşımı ve başkaca savunma satın alımları üzerinde etkileri olabilir” dedi.