ODTÜ'de boykot: 'Rektöre veda töreni' düzenleyip boykotu ilan ettiler

ODTÜ'de geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısı ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alınmasının ardından, bugün öğrenciler boykot çağrısında bulundu. 'Rektör'e veda töreni' düzenleyen öğrenciler, ODTÜ geleneğine, ülkeye ve geleceğe sahip çıkmak için tüm ODTÜ bileşenlerini boykotun bir parçası olmaya davet etti.

ODTÜ'lü öğrenciler geçen hafta Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısının ardından, bugün boykot çağrısında bulundu.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün göreve geldiği günden beri okullarına yönelik saldırıların artarak devam ettiğini savunan öğrenciler bugün "Rektöre Veda Töreni" düzenledi.

ODTÜ’de yaşanan bu gerilimin yeni değil. Aykut Kence Evrim Konferansı'nın ve geleneksel bahar şenliklerinin çeşitli bahanelerle iptal edilmeye çalışılması, son olarak 10 Mayıs Cuma günü Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis saldırısı ve gözaltılar, bugünkü gerilimin nedenleri olarak öne çıktı. Tüm bu yaşananların bir yansıması olarak ODTÜ öğrencileri ve tüm ODTÜ bileşenleri, bugün geniş katılımlı bir protesto örmeye başladı. Yaşananın sadece mevcut ODTÜ yönetiminin yönetim krizi olmadığı, bu krizin Türkiye’de siyasal iktidarın yönetememe kriziyle birlikte ele alınması gereken bir kriz olduğu vurgulandı.

BOYKOTUN TAKVİMİ

Bugün öğle saatlerinde toplanan öğrenciler, rektörlük binası önüne "Rektör Verşan Kök'e veda töreni" adıyla siyah çelenk bıraktı ve boykot çağrısında bulundu.

Yarın da (14 Mayıs Salı) bölümlerin bulunduğu yerlerden geniş katılımlı yürüyüşler düzenlenecek ve derslerin iptali çağrısıyla boykota başlanacak. Yürüyüşün en son Rektörlük binası önünde bitirilmesi ve genel bir basın açıklaması yapılması bekleniyor.

TKG: 14 MAYIS'TA ODTÜ'DE HAYATI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Boykotun çağrıcılarından Türkiye Komünist Gençliği (TKG), konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi:

10 Mayıs Cuma günü okulumuzda yapılması planlanan Onur Yürüyüşü önce Rektörlük eliyle yasaklanmış, sonra okulumuzda polis eliyle gerilim filmlerini aratmayan nitelikte olaylar yaşanmıştır. Şiddetin kendisi sermaye sınıfının ve onun siyasi temsilcilerinin, üniversiteye daha özelde ODTÜ’ye dönük bir saldırının bir parçası; ODTÜ’yü “marjinalleştirme” çabasının bir ürünüdür. ODTÜ’de yaşanan bu gerilim ilk değildir. Dahası, Türkiye’deki güncel gelişmelerden bağımsız olarak ele alındığı ve bu gelişmeler doğrultusunda cevap verilmediği ölçüde son da olmayacaktır. Çünkü ODTÜ’de daha önce yaşanan olayların hemen hemen hepsi sermaye sınıfının ve onun iktidarının politikalarıyla uyumlu hareket eden bir anlayışın ürünüdür. Sorun bir kişi değildir, sorun bir grup değildir. Sorun genel olarak kürsü ile ticarethane arasındaki ayrımı ortadan kaldıranlardır: Sorun Aykut Kence Evrim Konferansı'nı iptal ederken, aynı zamanda kariyer fuarlarına alan açılmasındadır. Sorun geleneksel bahar şenliklerin iptal edilmesinde değildir; sorun ülkenin zenginliklerine çöreklenenlerin, toplumun geniş kesimlerinin üretmesine ve yaşamasına tahammül edememesidir. Sorun üniversitenin takviminin Erdoğan’ın programına bağlı olarak şekillendirilmesindedir. Sorun ODTÜ’nün devrimci geleneği ile, aydınlanmacı birikimiyle kavga eden ODTÜ Rektörü ve yönetimidir. Güzel ülkemiz yönetilememektedir! Yönetemeyenler basitçe iktidarın tepesine çöreklenmiş küçük bir grup değildir: Yönetemeyenler Türkiye’de sermaye sınıfının genel çıkarlarını en uç noktada temsil edenlerdir. Bugün yaşadıklarımız, ODTÜ’de yürüttüğümüz mücadele burayla ilişkilidir. ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök istifa etmelidir! ODTÜ yönetimi istifa etmelidir! Ama yetmez! Yetmiyor. Yönetemeyenlere, yaşama düşman olanlara, krizin faturasını emekçi halka, kendi basiretsiz yönetim anlayışını öğrencilere, akademisyenlere, ODTÜ emekçilerine fatura edenlere kapıyı işaret edeceğiz. Ama yetmediğini bilerek. Ama bu mücadelenin, ODTÜ’nün daha büyük bir resmin parçası olduğunu bilerek. Sessizlikle boğulmaya çalışılan ülkemizde, sokaktan ve en küçük toplumsal dalgadan dahi korkanlara inat yaşamaya ve üretmeye devam edeceğiz. Okulumuza ülkemize, geleceğimize sahip çıkmak için tüm ODTÜ bileşenlerini boykotun aktif bir parçası olmaya, 14 Mayıs’ta ODTÜ’de bir günü durdurmaya çağırıyoruz! Türkiye Komünist Gençliği - ODTÜ



ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİ: ODTÜ BOYKOTA

ODTÜ öğrencileri adına okunan basın açıklamasında da boykot çağrısında bulunuldu.

Çağrıda "Yaşamı savunan, baş kaldıran bütün bileşenlerle haydi boykota" denildi. ODTÜ yönetiminin ve Rektör'ün istifası istendi.