'Muharrem İnce orada donmuş bir şekilde kaldı...'

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, 'Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem beye sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı' dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, kurultay tartışmalarına ve seçim akşamına ilişkin konuştu. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger, olağanüstü kurultay için ilk günden 250 imzanın toplandığını söyledi. Aksünger, 24 Haziran gecesi CHP'nin Muharrem İnce'ye hiç sonuç göndermediğini ileri sürdü. CHP'li Aksünger, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Muharrem bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem beye sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" dedi.