MSB: ABD askeri heyeti ile temaslar tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyetinin Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyetinin Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladığını duyurdu.

Görüşmelere yarın, Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edileceği bildirildi.

DEVRİYE İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

MSB, 8 Eylül tarihinde yapılan ilk ortak devriyeye ABD askerlerinin üzerinde YPG bayrakları olan araçlarla geldiği iddialarına ilişkin de bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.