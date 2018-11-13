Konkordato ilanına yeni düzenleme: Kuruluşlara sınırlama geliyor

AKP tarafından hazırlanıp TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi ile konkordato ilanına yeni düzen geliyor. Buna göre konkordato ilanı için gerekli olan raporu verecek denetim kuruluşları sınırlandırılıyor. Raporu hazırlayan denetim kuruluşlarına da bazı yükümlülükler getiriliyor.

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan 'Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifinde son günlerde çok gündeme gelen ‘konkordato' ilanına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

DENETİM KURULUŞLARINA SINIRLANDIRMA

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in aktardığına göre teklif ile konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denedim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden belirleniyor.

Teklife göre; raporu verecek denetim kuruluşları daraltılıyor ve ‘kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının raporu hazırlaması öngörülüyor. Ayrıca raporun niteliği değiştiriliyor, raporun Türkiye Denetim Standartlarına göre hazırlanması şart koşuluyor.

'KÖTÜYE KULLANILMA NOKTASINDA BAZI GİRİŞİMLER GÖZLEMLEDİK'

TBMM'ye verdikleri yasa teklifine ilişkin bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konkordatonun "finansal olarak zora düşen şirketleri korumak maksadıyla, onların yaşamını sürdürebilmesine imkan tanıyan bir mekanizma" olduğunu söyledi.

Muş, "Fakat son dönemlerde yaşadığımız ve gözlemlediğimiz bazı unsurlar söz konusu. Burada bunun ihlal edildiğini ya da kötüye kullanılma noktasında bazı girişimler olduğunu gözlemledik. Buradaki sistemin işlerliğini daha sağlıklı ve daha güçlü hale getirecek üç madde teklifinde bulunduk" diye konuştu.

RAPORU VEREN KURUM 250'DEN 100 CİVARINA DÜŞECEK

Muş, konkordato ilanıyla ilgili öngörülen değişiklikleri de şöyle anlattı:

"Konkordato ilan edilebilmesi için bir bağımsız denetim kuruluşundan bir rapor alınması gerekiyor, bu denetim raporuyla mahkemeye müracaat edilip konkordato ilanı yapılıyordu. Bu denetim raporunu veren kuruluşları kamu yararına denetim yapma yetkisi olarak kısıtlıyoruz. Kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip denetim şirketleri olarak kısıtladıktan sonra bu kurumların verdikleri raporla ilgili onlara bazı yükümlülükler getirmekteyiz. Yani verdikleri raporlardaki hatalar ya da ortaya koydukları değerlendirmelerle ilgili kendilerinin de sorumluluğu olacak. Yine konkordato ilan edilen şirketlere atanacak olan komiserlerle ilgili bir liste hazırlanması ve bu liste içerisinden bunların seçilip gönderilmesini teklif ediyoruz. Aynı şekilde görev yapması halinde ilgili illerde üç komiserin en az bir tanesinin bağımsız denetçi olmasını teklifimizde vermiş bulunmaktayız."

Muş, bir soru üzerine daha önce Kamu Gözetim Kurumu'na kayıtlı 256 denetim şirketi olduğunu, bunların tamamının rapor verdiğini, teklifin yasalaşması halinde bu raporu sadece kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip kuruluşların vereceğini, bunların sayısının da 100 civarında olduğunu söyledi.

‘YENİ DÜZENLEME YENİ KONKORDATO İLANLARI İÇİN GEÇERLİ OLACAK'

Muş, verdikleri raporla ilgili bu kurullara da bir sorumluluk getirildiğini, uymayanlara verilecek cezaların da lisans iptaline kadar gidebileceğini kaydetti.

"Dolayısıyla burada ciddi bir yaptırım söz konusu" diyen Muş, konkordato ilan eden şirketlerin yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin soruya ise, yeni düzenlemelerin bundan sonrası için geçerli olacağını söyledi.

BAKAN 356 FİRMANIN KONKORDATA İLAN ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Son günlerde bir çok firma konkordato ilan etmişti. Konu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde de gündeme gelmişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milletvekillerinin bu konudaki sorular üzerine, bugüne kadar 356 firmanın konkordato ilan ettiğini açıklamıştı. Pekcan, İstanbul'da 132, Ankara'da 50, İzmir'de 27, Kocaeli'nde 26, Bursa 13, Hatay 11, Mersin 9, diğer illerde ise 88 firmanın konkordato ilanında bulunduğunu ifade etmişti.