'Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını istedi, etmezse görevden alınacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylar açıklandıktan sonra istifa eden ve sonra bu kararını geri çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını istediği ileri sürüldü.

CHP’de gelecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi kriz sürüyor.

CHP içinde yeterli oyu alamadığı için geri çekilen bazı adayların gelecek PM’deki aday listesinde tekrar yer alacağı belirtiliyor. Bu kapsamda İstanbul’un Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve İzmir Bayraklı Belediye başkan adayı Cevat Durak’ın tekrar PM’ye getirileceği kaydediliyor. Son PM toplantısında geri çekilen İstanbul’un ilçelerinden Şişli ve Silivri, İzmir’in ilçelerinden Buca ve Bayraklı adayları tekrar ele alınacak. PM’de geri çekilen Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Akseki ilçelerinin de gündeme geleceği ifade ediliyor. Geri çekilen ilçelerin yanı sıra İstanbul’un Beyoğlu, Küçükçekmece, Maltepe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

İSTİFASI İSTENDİ İDDİASI

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü MYK toplantısında 27 Ocak’ta yapılan ve parti içinde tartışmalara neden olan PM toplantısı devam ederken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurmasıyla başlayan tartışma üzerine kurmaylarına talimat verdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya Kaftancıoğlu’nu görevden alma talimatı verirken, “Ya sen görevden al ya da istifa etsin” dediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu talimatı üzerine Kaftancıoğlu’nun bugün Genel Merkez’e gelerek bir görüşme yapacağı da iddia ediliyor.