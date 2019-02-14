Kartal'da çöken binayla ilgili iki tutuklama talebi

Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında tutuklama telep edildi.
Perşembe, 14 Şubat 2019 14:59

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındı.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden ikisi hakkında tutuklama talep edilirken, ikisi hakkında da adli kontrol talep edildi.

 

 