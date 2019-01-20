İstanbul'da polis aracında tecavüz: 'O zaten it gibi pişman, bu olayı unut'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, polis taksiden indirdiği kadına ekip aracında tecavüz etti. Kadının şikayet için gittiği karakoldaki polisler ise müracaatını almayarak, 'O zaten it gibi pişman şu an, ben onun cezasını vereceğim. Sen şimdi git duşunu al, güzelce dinlen, bu olayları unut' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, 15 Ekim 2018 akşamı Özbekistanlı 27 yaşındaki I.K. adlı kadının yolcu olarak bulunduğu taksi Yedikule'den geçerken, polisler Ş.Ş. ve İ.K. tarafından kontrol amacıyla durduruldu.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre iki polis, genç kadını taksiden indirip ekip aracına bindirdi. 3-4 saat ekip aracında alıkonulan I.K. sonra Silivrikapı'da surların bulunduğu bölgeye götürüldü.

POLİS TECAVÜZ EDİP PARASINI ALDI

Polis Ş.Ş. araçta I.K.'ya tecavüz edip 1400 lirasını aldı. Diğer polis İ.K. bu sırada dışarıda bekledi. Polisler sonra genç kadını Yedikule'de araçtan indirip gitti.

Şikayet için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği'ne giden genç kadın, polis Y.S.'ye olayı anlattı.

'O ZATEN İT GİBİ PİŞMAN'

Ancak Y.S. "O zaten it gibi pişman şu an, ben onun cezasını vereceğim. Sen şimdi git duşunu al, güzelce dinlen, bu olayları unut takma" diyerek kadının müracaatını almadı.

Kadın ardından komiser E.S.'ye derdini anlatmaya çalıştı. Ancak E.S. de "Ben olayı gerçekleştiren polisin komiseriyim. Ceza olarak onu süreceğim" diyerek müracaatı kaydetmedi.

Olay günü nöbetçi amir olan A.B. de müştekiyi dinlemesine rağmen işlem yapılması için emir vermedi. I.K.'nın gasp edilen 1400 lirası, burada polisler tarafından kendisine iade edildi.

46 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bir gün sonra merkeze gelen I.K.'nın arkadaşı G.K., kimsenin konudan haberdar olmadığını öğrendi. Bunun üzerine durumu öğrenen diğer polisler, amirlerine haber verdi. Polis merkezi amiri, olayı savcılığa intikal ettirdi. I.K., polis Ş.Ş.'den şikâyetçi oldu.

17 Ekim 2018'de polislerden Ş.Ş. ve İ.K. tutuklanırken, işlem yapmayan diğer 3 polis bırakıldı. Ş.Ş. hakkında 46 yıla kadar, İ.K. hakkında suça yardımdan 10.5 yıla kadar, tutuksuz üç polis hakkında ise suçluyu kayırma ve suçu bildirmemekten 15.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.