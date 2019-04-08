İstanbul Havalimanı: Ulaşmak ateş pahası, aç kalmak cabası...

Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapanmasıyla birlikte kentin hava trafiğinin önemli bölümü İstanbul Havalimanı'na taşındı. Ancak kent merkezine hayli uzak olan yeni havalimanına gidip gelmek de, orada karın doyurmak da çok pahalı. Havalimanı içindeki yemekler fahiş fiyatlara satılırken, yolcuların havalimanına yakın bir otelde gecelik konaklama ücretleri de kahvaltı hariç 957 TL’yi buluyor. Üstelik yeni havalimanında hizmet veren tek restoranın sahiplerinin, Bilal ve Sümeyye Erdoğan’ın ortakları olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınması pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Havalimanın kent merkezine çok uzak olması önce ulaşım sorununu, sonra da havalimanındaki tek restoranın fiyatlarının fahişliğini gündeme taşıdı. Sosyal medyada şikayetlerini paylaşan yurttaşlar, havalimanında açık olan tek restoranda plastik tabakla verilen birer kaşık patates salatası, bir kaşık kısır ve sekiz adet yaprak sarmasına 100 lira hesap geldiğini söyledi.

YENİ HAVALİMANI: VARMAK DA ZOR DÖNMEK DE...

İstanbul Havalimanı, ulaşımından yeme içme ve konaklamasına kadar vatandaşa pahalıya patlayacak.

Avrupa Yakası’ndaki yurttaşı şehrin ücra köşesine mahkUm eden Yeni Havalimanının ulaşım ve konaklama ücretleri Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre şöyle:

- ULAŞIM 300 TL’YE KADAR ÇIKIYOR: Atatürk Havalimanı’na en yakın mesafeden gelenler 2.60 TL’ye, Anadolu Yakası’ndan metrobüs ve metro olmak üzere iki aktarma ile gelenler 6.25 TL’ye ulaşabilirken; İstanbul Havalimanına en yakın mesafeden ulaşım 12 TL’den başlıyor. Buraya Anadolu Yakası’ndan Havaist ile gelecek yurttaşlar ise en az 25 TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Havaist ücretleri Kadıköy’de 25 TL iken Pendik’te 30 TL’ye çıkıyor. İBB’ye ait 46 kişilik Havaist otobüslerinde yalnızca İstanbul Kart geçiyor ancak bu otobüsler her ilçeden geçmediği için yol güzergâhındaki bir durağa gitmek için de yine metrobüs, metro ya da İETT’ler kullanılmak zorunda. Bu araçların yol güzergâhları ve sefer saatlerini öğrenmek için akıllı telefonlara ‘Havaist’ uygulaması indirilebilir.

Kendi aracıyla gitmek isteyen yurttaşlar ise üst üste zamlanan akaryakıt ve benzinin yanı sıra yalnızca gişe ücretlerine 16 TL’den toplam 32 TL ödemek zorunda.

Taksiyle ulaşım ise Bahçelievler’den 114 TL, Şirinevler-Ataköy ve Mecidiyeköy’den 120 TL, Avcılar, Bakırköy ve Beşiktaş’tan 140 TL, Beylikdüzü’nden 150 TL, Maltepe’den 180 TL, Silivri’den 250 TL ve Şile’den 270 TL’ye mal oluyor. Bu ücretlere otoyol ve köprü ücretleri ile trafikte bekleme süreleri de eklendiğinde sadece havalimanına ulaşma ücreti, uçak bileti fiyatını bile geçiyor.

- OTOPARK 20-60 TL: Kapalı otoparklarda 0-1 saate 19.75 TL alınırken, 1-3 saat aralığına 24 TL, 3-6 saate 37.75 TL, 12-24 saate ise 60 TL alınıyor. Abonman otomobiller için 4 gün 173.50, aylık 423 TL. Açık otoparklarda ise ücretler şöyle: 0-1 saat:15 TL, 1-3 saat 18 TL, 3-6 saat 27.25 TL, 6-12 saat 30.50 TL, 12-24 saat 42.25 TL, abonman aylık ise 316 TL.

- KONAKLAMA 1113 TL: Şu anda Yeni Havalimanı yolcularının konaklayabileceği tek yer, havalimanı içinde bulunan YOTEL. Bugün itibarıyla bu otelde kişi başı tek gece konaklama ücreti toplamda 151.2 Avro. Kahvaltıyla birlikte 176.2 Avro’ya, yani 1113 TL’ye geliyor. Atatürk Havalimanı çevresindeki otellerin ise kahvaltı dahil kişi başı tek gecelik konaklama ücretleri 80 Avro idi.

Londra, Amsterdam ve Paris’te toplamda 4 havalimanında otel işletmecisi olan İngiliz merkezli Yotel, havalimanı yatırımcısı İGA ile 15 yıllık sözleşme imzalamış, bu anlaşma da gelir garantisi modeli ile yapılmıştı.

AÇIK OLAN TEK RESTORAN BİLAL VE SÜMEYYE ERDOĞAN'IN ORTAKLARINA AİT

İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren tek restoranın sahiplerinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Eroğan’ın çocukları Bilal ve Sümeyye Erdoğan’ın ortakları olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren tek restoran olağanüstü yüksek fiyattaki yemekleriyle gündeme geldi. Doğu Orcan adlı bir Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı’nda açık olan tek restoranda plastik tabakla verilen birer kaşık patates salatası, bir kaşık kısır ve 8 adet yaprak sarmasına 100 lira hesap geldiğini söyledi.

Yalan borcum yok, buyrun fişi, mekanın adı da Çay Saati pic.twitter.com/hXu3QpFz05 — Doğu Orcan (@doguorcan) 6 Nisan 2019

Yeni havalimanı gerçekten muhteşem. Restoran açmayı unutmuşlar, sadece bir restoran açık. Onda da plastik tabakta bunu veriyorlar, 100 TL. pic.twitter.com/7yIPDsQwsf — Doğu Orcan (@doguorcan) 6 Nisan 2019

İŞTE O RESTORANIN SAHİPLERİ

Restoranın iki ortağından biri Mustafa Esenkal, diğeri ise Ali Bahadır Yeşil. Bu iki ismin bir diğer ortaklığı “Gülhane Döner” markasıyla bilinen ama ticaret unvanı Doruk Izgara olan şirket.

Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre sermayesi 1,5 milyon TL olan Doruk Izgara’da Mustafa Esenkal’ın 337 bin 500 TL, Ali Bahadır Yeşil’in de 169 bin TL değerinde hissesi var. Daha fazla pay sahibi iki ortak ise 543 bin TL’lik hissesi ile Bilal Erdoğan ile 450 bin TL’lik hissesi ile kardeşi Sümeyye Erdoğan.