Hiçbir şeyi araştırmaya yetkisi olmayan kurum: TBMM...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken, bu durum Meclis'te daha önce reddedilen diğer önergeleri akıllara getirdi. AKP-MHP ortaklığıyla daha önce de Çorlu tren kazası, Çiftlikbank olayı, Man Adası belgeleri ve Cemaat'in siyasi ayağına ilişkin araştırma önergeleri reddedilmişti.

AKP ve MHP ortaklığı Meclis'in araştırma yapmasını birlikte hareket ederek engellemeye devam ediyor.

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin araştırılması için verilen önergeyi reddeden iki parti, daha önce de birçok konuda benzer bir ortak tutum sergilemişti.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Toplumdaki hassasiyetleri derinden etkileyen, vicdan yaralayan hangi konu gündeme gelirse hemen onun üzerini örtmeye çalışıyorlar. Özellikle son beş yıla ait Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları AKP tarafından reddedilen araştırma önergeleri ile dolu. Çocuk istismarından, uyuşturucu kullanımına, maden kazalarından terör saldırılarına kadar muhalefetin verdiği bütün araştırma önergeleri gündeme dahi alınmadan reddedildi. Araştırılıp gereğinin yapılmasına bile tahammül edemiyorlar. Bunun en son örneğini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi ile ilgili araştırma önergemizin reddedilmesi ile yaşadık" dedi.

Budak, TBMM'de reddedilen önergelerin bazılarını da liste halinde açıkladı:

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden kazası öncesinde verilen ‘maden kazaları araştırılsın’ önergesi - Nisan 2014

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in madenlerdeki ölümlerin araştırılması için verdiği önerge, Soma faciasından 15 gün önce reddedilmişti.

Önergede "Soma'daki tüm maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin araştırılması, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümlerin bulunması ve kamusal yaptırım ve denetimlerin yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz" ifadeleri yer alıyordu. Önerge, AKP'nin oylarıyla reddedildi.

Paralel Yapı – Şubat 2015

HDP’nin verdiği "Paralel yapı, yargı, güvenlik, TSK, istihbarat, gizli dinlemelerin araştırılması" önerisi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Suruç katliamı sonrası terör olayları - Temmuz 2015

CHP’nin ‘Toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla’ verdiği önerge AKP oylarıyla reddedildi.

Çocuk istismarının önlenmesi – Mart 2016

MHP’nin, çocuk istismarının önlenmesi için Meclis’e verdiği araştırma komisyonu kurulması önergesi, muhalefet partilerinin “Evet” oyuna karşı AKP’lilerin “Hayır” oyu vermesi nedeniyle reddedildi.

Atatürk Havalimanı saldırısı - Haziran 2016

CHP, MHP ve HDP, art arda yaşanan saldırıların ardından güvenlik zaaflarının olup olmadığının araştırılması için önergeler verdi. IŞİD'in Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği saldırının ardından terör saldırılarına zemin oluşturan yanlış politikaların tespit edilmesi ve terör saldırılarının önlenememesinin nedenlerinin araştırılması amacıyla verilen önergeler AKP oylarıyla reddedildi.

Manisa'da askerlerin zehirlenmesi - Haziran 2017

Manisa'da yüzlerce askerin yedikleri yemeklerden sonra hastaneye kaldırılmaları üzerine CHP, zehirlenme vakalarının nedenleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan yemek ihalelerinin ve yemek şirketlerinin teknik ve hijyen şartlarının araştırılması amacıyla bir önerge verdi. Önerge, AKP oylarıyla reddedildi.

Sentetik uyuşturucuların araştırılması – Ekim 2017

‘Sentetik uyuşturucuların imalatı, dağıtımı, satışına ilişkin süreçlerin belirlenmesi ve önlenmesi’ ile ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi, AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Bireysel silahlanmanın boyutunun araştırılması – Ekim 2017

CHP’nin İstanbul’da öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken’in ardından Meclis’e verdiği ‘bireysel silahlanmanın boyutunun araştırılması’ önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Siyasilerin 'vergi cennetlerindeki varlıkları - Kasım 2017

Başbakanı Binali Yıldırım'ın oğullarının ve akrabalarının vergi kaçırdığı iddialarının ardından CHP’nin verdiği tüm siyasilerin "vergi cennetlerinde" bulunması muhtemel servetlerinin araştırılması önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

'Man Adası' belgeleri - Kasım 2017

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para transferlerine ilişkin açıkladığı belgelerle ilgili Meclis Başkanlığına araştırma önergesi verdi. MHP çekimser kalırken, AKP önergeyi reddetti.

Çiftlikbank olayı - Mart 2018

CHP’nin, Çiftlik Bank yolsuzluğunun araştırılması için verdiği önerge AKP'nin oylarıyla reddedildi.

'FETÖ'nün siyasi ayağının' araştırılması - Temmuz 2018

İYİ Parti, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen iki senede ortaya çıkan bilgiler ışığında, FETÖ terör örgütü yapılanmasının siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi verdi. Önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Çorlu'daki tren kazası - Temmuz 2018

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili verdiği CHP ve İYİ Parti’nin ayrı ayrı verdiği araştırma önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi – Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin ardından CHP’nin verdiği Meclis araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.