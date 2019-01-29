HDP'den AKP'ye ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, dün AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’yı ziyaret etti.

HDP ile AKP arasında uzun süre sonra ilk kez doğrudan bir görüşme yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, dün AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’yı ziyaret etti.

Konuyu gündeme getiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Uzun süredir HDP ile AK Parti arasında ilk kez doğrudan bir temas yaşanıyor. Naci Bostancı, siyasetin dilinin yumuşaması açısından bu ziyareti önemli bulduğunu belirtiyor. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapılmıyor ama HDP’nin İstanbul başta olmak üzere 3 büyükşehirde seçimlere girmeme kararından sonra bu ziyaretin yapılması önemli bulunuyor. HDP’nin İstanbul’da seçimlere katılmama kararı CHP’yle 'stratejik ittifak' olarak yorumlanmıştı" ifadelerini kullandı.