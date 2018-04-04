Etiler Meslek Yüksekokulu arazisi satıldı: AVM ve rezidans yapılacak

İstanbul’un en değerli arazilerinden olan Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi, 1 milyar 388 milyon 520 bin TL’ye Kiptaş'ın oldu. Kiptaş'ın teklifinde toplam satış geliri 2 milyar 660 milyon olarak belirlendi. Araziye, rezidans, AVM ve otel yapılacak. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, 17-25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürecinde internete sızan kayıtlarda da gündeme gelmişti.

İstanbul'daki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun 31 bin 885 metrekarelik arazisi bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hasılat paylaşımı yöntemi ile ihaleye çıkarıldı. Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihaleye Kiptaş, Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı, YDA İnşaat ve Kalyon İnşaat olmak üzere dört firma katıldı. Kalyon İnşaat'ın teklifi ön yeterlilik alamadığı için elendi. İhalede ön yeterliliği geçen üç firmanın teklif zarfları açıldı. İBB'nin şirketlerinden Kiptaş, idare payı geliri 1 milyar 377 milyon 880 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 660 milyon liralık teklif sundu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre ihaleye, Kiptaş ile Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı arasında açık arttırma ile devam edildi. Gür Yapı-Cengiz İş Ortaklığı açık arttırmaya katılmayarak ihaleden çekildi. Kiptaş, açık arttırma bölümünde idare payını 1 milyar 377 milyon 880 bin TL'den 1 milyar 383 milyon 200 bin TL'ye çıkardı. İhale Komisyonu'na başkanlık eden İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB'nin gelirini arttırmak için KİPTAŞ'tan teklifini arttırmasını talep etti. KİPTAŞ da İBB'nin alacağı payı 1 milyar 388 milyon 520 bin liraya çıkarak ihaleyi kazandı.

SATIŞIN GEÇMİŞİ

Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu, Beşiktaş Rumelihisarı Mahallesi'nde 13 bin 199 metrekarelik 2011 ada 29 parsel ile 18 bin 686 metrekarelik 271 parsel üzerinde bulunuyor. Toplam 31 bin 885 metrekarelik alana sahip olan arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredildi. Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi. Verilen 2.5'lik emsal ile arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı. Yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakıldı. Plan değişikliği ile okul arazisine AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmiş oldu.

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, 17-25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürecinde internete sızan kayıtlarda da gündeme gelmişti.