Ertem'den sonra TCMB Başkanı da vergi indiriminden söz etti

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladığı konuşmasında, 'Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor' dedi. Çetinkaya ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'in gündeme getirdiği akaryakıt gibi ürünlerde ÖTV indirimine de işaret etti, Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarıyla fiyatların şekillenmesini beklediklerini söyledi.

Yılın ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleştirildi.

Bu toplantıda soruları yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "sadeleştirme"ye yakın zamanda geçileceğini açıkladı.

Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor. Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz. Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak.”

ÇETİNKAYA DA 'MALİYE POLİTİKASI' DEDİ

Çetinkaya "Maliye politikası ile para politikası arasında geçtiğimiz yıllarda güçlü bir bağlantı oluştuğunu düşünüyoruz, 2018 yılında da bunun devam edeceğini öngörüyoruz" diyerek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ayarlamalarına işaret etti. ÖTV ayarlamalarından Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın sorumluğu olduğunu, Merkez Bankası çabalarına destek verecek şekilde fiyatlanmaların şekillenmesini beklediklerini söyledi. Çetinkaya para politikasında sıkılığın da devam edeceğini vurguladı.

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