Emniyet’ten protokol açıklaması: İBB’nin halen bize borcu var

Emniyet Genel Müdürlüğü, İBB’nin AKP döneminde çok sayıda emniyet binası inşa edilmesi için ihale yaptığı, belediye kasasından yaklaşık 445 milyon TL harcandığının ortaya çıkması sonrası açıklama yaptı. Emniyet’in açıklamasına göre imzalanan protokol kapsamında İBB’nin halen Emniyet’e borcu bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminde, 11 farklı şehirde 12 emniyet binası inşa edilmesi için ihale yaptığının ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada İBB ile Emniyet arasında 11 Ekim 2012 tarihinde protokol imzalandığı belirtilerek “Protokol kapsamında sözleşmeye esas kaidelere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halihazırda protokole istinaden borcu bulunmaktadır" denildi.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bazı basın yayın organlarında ‘Ak Parti’li İBB Emniyet Müdürlüğü’ne Çalışmış’ başlıklı haberde yer alan bilgiler çarpıtılarak, önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taşra ve merkez teşkilatının hizmet binası ihtiyaçlarının sanki ‘bedelsiz’ bir şekilde karşılandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Söz konusu haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur;

‘Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 07/04/2012 tarihinde imzalanan protokol ile Genel Müdürlüğümüze ait bir taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu protokolle Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı taşınmaz ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır.

Protokole konu olan taşınmaz, 11/10/2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmiş olup, devri karşılığında bugüne kadar; 1 adet il emniyet müdürlüğü, 3 adet çevik kuvvet, 3 adet ilçe emniyet müdürlüğü, 1 adet ilçe emniyet amirliği hizmet binaları ile 335 adet lojman olmak üzere toplam 9 iş tamamlanmıştır. Ayrıca, Protokol kapsamında da 1 adet çevik kuvvet, 1 adet il emniyet müdürlüğü ile 700 adet lojman olmak üzere toplam 3 işin inşaatı devam etmektedir.

Protokol kapsamında sözleşmeye esas kaidelere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halihazırda protokole istinaden borcu bulunmaktadır. Kalan bedel ile Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının taşınmaz ihtiyaçları karşılanacaktır.’

HANGİ TAŞINMAZ?

İBB’nin AKP döneminde vakıflara aktardığı paraların yanı sıra imzalanan protokoller çerçevesinde 11 farklı şehirde 12 emniyet binası inşa edilmesi için ihale yaptığı, bunun için İBB kasasından 445 milyon TL harcandığı belirlenmişti. İBB’nin emniyet binalarını Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu’nun bulunduğu arazinin kendilerine devredilmesi karşılığında yaptığı öğrenilmişti.



O ARAZİ NE OLDU?

Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu arazisi için Nisan 2018’de çıkılan ihaleyi İBB iştiraki KİPTAŞ almış ve yapım ihalesini Astaş ve Yapı & Yapı ortaklığı üstlenmişti. Sözcü’den İsmail Şahin, Nisan ayında yaptığı haberde projenin yüksekliği 35 ile 40 kat arasında değişen 3 gökdelenden oluştuğunu ve projenin iki blokunda 251 rezidansın yer alacağını yazmıştı. Buna göre Mandarin Oriental Hotel Group ise bir kuleyi 156 oda, 16 süitten ve üç restoran oluşan bir otel olarak işletecek. 2022 yılında tamamlanması beklenen projenin altında ise ticari ünitelerin yer alacağı üç katlı bir alışveriş merkezi yer alacak.

İBB'ye devredilmesinin ardından bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edilmişti. Verilen 2.5'lik emsal ile arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlanmış ve yapılacak inşaatların yüksekliği de serbest bırakılmıştı.

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu sürecinde internete sızan kayıtlarda da gündeme gelmişti.