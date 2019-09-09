İBB Emniyet'e çalışmış: 445 milyon TL, 12 bina...

AKP’li İBB yönetiminin 11 farklı şehirde 12 emniyet binası inşa edilmesi için ihale yaptığı, belediye kasasından yaklaşık 445 milyon TL harcandığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP döneminde vakıflara aktardığı paraların yanı sıra imzalanan protokoller çerçevesinde farklı şehirlere çok sayıda emniyet müdürlüğü binası, polis lojmanı ve çevik kuvvet hizmet binası inşa ettiği ortaya çıktı. İBB’nin emniyet binalarını Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu’nun bulunduğu arazinin kendilerine devredilmesi karşılığında yaptığı öğrenildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, eski İBB yönetiminin Emniyet Genel Müdürlüğü ile arasında imzalanan protokoller kapsamında Kahramanmaraş ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü binaları inşa edildi. İBB 11 farklı şehirde toplam 12 emniyet binası yaptı. Söz konusu binaların yapımı için 445 milyon TL para harcandığı açığa çıktı. İBB tarafından 2016 yılında yapılan ihaleyle 53 milyon 763 bin TL ödenerek Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşa edildi. İBB tarafından 2018 yılında yapılan bir başka ihaleyle de 117 milyon 380 bin TL ödenerek Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapıldı. İBB iki şehrin il emniyet müdürlüğü hizmet binaları için yaklaşık 171 milyon TL ödedi.

ÇEVİK KUVVETE KIYAK

AKP yönetimdeki İBB çok sayıda çevik kuvvet müdürlüğü binası da inşa etti. İBB, 2017 yılında yaptığı “Adana ili bin 500 kişilik çevik kuvvet depo ve spor salonu binası ile çevre düzenleme tamamlama inşaatı” başlığıyla yaptığı ihale için 10 milyon 507 bin TL ödedi. Van çevik kuvvet hizmet binalarının yapımına ise 24 milyon 268 bin TL ödendi. Diyarbakır, iki bin 500 kişilik çevik kuvvet hizmet binasının yapımı için de İBB tarafından 30 milyon 225 bin TL harcandı. Adana’da bin 500 kişilik çevik kuvvet hizmet binası için 19 milyon TL harcanmasına karşın Erzurum’da bin kişilik çevik kuvvet hizmet binasına 21 milyon 175 bin TL harcanması da dikkat çekti.

134 MİLYON TL’YE POLİS LOJMANI

Eski İBB yönetiminin 2017 yılında yaptığı ihaleyle de Hakkari Yüksekova’da 700 daireli polis lojmanı yaptırdığı da ortaya çıktı. Polis lojmanları inşaatı için İBB kasasından 134 milyon 913 bin TL ödendi. İBB, emniyet binalarının müşavirlik hizmetleri için de toplam 8 milyon 68 bin TL’lik dört ayrı ihale yaptı. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İle Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında Türkiye geneli yapılacak emniyet hizmet binaları için ikinci grup müşavirlik hizmeti” başlığıyla yapılan ihale için 3 milyon 905 bin TL, “Birinci grup müşavirlik hizmeti ihalesi” için 3 milyon 830 bin TL ve yapılan iki farklı müşavirlik hizmeti ihalesi için de toplam 333 bin 250 TL ödendi.