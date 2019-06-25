İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz” denildi.

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı https://t.co/chVttz1qUG pic.twitter.com/ECVMCOXnJh — soL Haber (@solhaberportali) 25 Haziran 2019

İşte İmamoğlu'nun mal varlığı: