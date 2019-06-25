Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz” denildi.
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı https://t.co/chVttz1qUG pic.twitter.com/ECVMCOXnJh
— soL Haber (@solhaberportali) 25 Haziran 2019
İşte İmamoğlu'nun mal varlığı: