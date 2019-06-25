Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.
Salı, 25 Haziran 2019 14:37

Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz” denildi.

 

İşte İmamoğlu'nun mal varlığı:

 