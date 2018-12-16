Diyanet Külliyesi'ne 80 milyon lira harcandı, okul inşası 'tasarruf' sebebiyle kabul edilmedi

29 köy bulunan ve 30 bin nüfusun yaşadığı Elazığ’ın Kuzova bölgesinde yapılması planlanan ortaokul projesi 'tasarruf' gerekçesiyle kabul edilmedi. Harput’ta yapılması planlanan ve 80 milyon liraya mal olacak Diyanet Külliyesi’ne ise onay çıktı.

Elazığ Harput’ta yapılması planlanan ve 80 milyon liraya malolacak Harput Diyanet Külliyesi için onay çıkarken, Kuzova bölgesinde yapılacak ortaokul projesi, "tasarruf" tedbirlerine takıldı.

Elazığ Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı, aynı zamanda Cip Köyü Muhtarı olan Selçuk Özel, Kuzova bölgesinde okul olmamasından dolayı vatandaşların şikayetçi olduğunu belirtti.

OKUL YAPIMI TASARRUF TEDBİRLERİNE TAKILDI

Aydınlık'ın haberine göre, 30 bin nüfuslu Kuzova bölgesinde sadece Uzuntarla Köyü’nde bir ortaokulun olduğunu belirten Özel, “Bölgemiz açısından üzücü bir durum. Altı ay önce bölgemize bir okul yapılması için Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe vermiştik ancak bir gelişme olmadı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş bölgemizde yaşanan bu sorunla ilgili Elazığ Valisi’yle irtibata geçti. Bunun sonucunda Cip Köyü’nde tüzel kişiye ait olan bir arsa Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi. Okulun inşaatının yapımına başlaması konusunda evraklarımızı verdik. Ancak ihale aşamasına geldiğinde Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu tasarruf tedbirlerine takıldık. Tasarruf tedbirleri kapsamında ihaleler durdurulduğu için okul projemizde durduruldu. Şu an 30 bin nüfusa sahip olan Kuzova bölgesi okulunun yapılmasını beklemektedir” diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ'

Bölgede bir ortaöğretim kurumu olmamasından dolayı 450’ye yakın öğrencinin dışarıda okumak zorunda kaldığına dikkat çeken Özel, şöyle devam etti:

“Bu hususta köylerimiz maalesef zor durumda. Köyde yaşayan öğrencilerimizin gerek maddi yönden gerekse kış aylarında zorlu hava şartlarından dolayı merkezde bulunan okullara gidip gelmeleri durumları oldukça zorlaşıyor. Kuzova’ya bağlı olan 20 köyün geçiş noktası Cip Köyü olduğu için burası merkezi bir noktaya sahip. Bundan dolayı öğrencilerimizin daha rahat koşullarda eğitimlerini sürdürebilir. Bu okul projeye alındığı zaman hem velilerimiz rahatlayacak hem şehir merkezlerine göç azalacak. Bu sorunun çözülmesi için bu okul projesinin acil eylem planı kapsamına alınması gerek. 2012 yılında 10 köy muhtarıyla birlikte bu durumla ilgili bir proje hazırladık. Cip Köyü’nde 30 dönüm hazine arazisinden tahsis edilmesi ve alt yapı sorunu olmamasına rağmen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekçesi açıklanmadan projemiz kabul edilmemişti. Öğrencilerimizin ve velilerimizin mağdur edilmemesi için bir an önce bölgemizdeki okul sorunun çözülmesi gerek.”

200 YATAKLI DİYANET KÜLLİYESİ TAMAM

Elazığ Harput’ta yapılması planlanan ve 80 milyon liraya malolacak Harput Diyanet Külliyesi’ne geçen hafta onay çıktı. İl Özel İdare Hizmetleri Müdürlüğünde yapılan inşaat ihalesini Ziver İnşaat isimli firma kazandı. “Tasarruf tedbirlerinden dolayı Diyanet Külliyesi’nin ihalesinin yapılmaması söz konusuydu” diyen AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, külliyenin önemli olduğunu söyledi ve şu bilgiyi verdi:

“İslami Araştırmalar Merkezi statüsünde hizmet verebilecek, içerisinde 200 kişinin aynı anda konaklayabileceği, Türkiye’nin özendiği imrendiği tesislerden bir tanesi olacak. İçerisinde çok amaçlı büyük bir kütüphane, çok amaçlı salonlar, spor salonu, sahalar olacak ve Harput’ta yaklaşık 25 dönüm üzerine kurulu bir alanda inşa edilecek... Malumunuz bu tasarruf tedbirlerinden dolayı, başlanmamış olan tesislerin başlanmama durumu söz konusuydu, ihalesi olmama söz konusuydu. Ama biz bunun Elazığ’ımız açısından ne kadar önemli olduğunu ne kadar kıymetli olduğunu bir an önce ihalesinin yapılması gerektiğini ortaya koyunca bakanlığımız da bu konuda bizleri kırmadı ve ihalesi yapıldı.’’