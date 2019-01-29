CHP'de Kadıköy tartışması: Oylama geçersiz mi?

​CHP PM’de tartışmalara neden olan Kadıköy oylaması için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

CHP Parti Meclisi önceki gün saatler süren toplantı sonrası İstanbul’un 29 ilçesinde belediye başkan adayını belirledi. CHP PM’de onaylanan listeye göre 5 mevcut başkan tekrar aday gösterilirken, 5 belediyede de yeni isimler aday oldu.

Gergin geçen PM’de Kadıköy Belediye Başkanı adaylığı oylaması tartışmalara yol açtı. MYK’dan çıkan isim Şerdil Dara Odabaşı’nın 30’a karşı 29 oyla PM’den geçtiği belirtildi.

Çağdaşses'ten Erman Çimen'in haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde sert tartışmaların yaşandığı PM’de Kadıköy için tekrar bir oylama talep edildi ancak kabul edilmedi.

Konuyla ilgili olarak CHP PM üyesi, eski genel başkan yardımcısı Hakkı Süha Okay önemli bir iddiayı dile getirdi.

Okay, ‘Kadıköy oylamasına 60 kişi katılmış olup 30 kabul 29 ret 1 çekimser oy çıkmıştır. Tüzüğün 57. Maddesi ve yönetmeliğin 7/12Maddesi uyarınca ‘oylamaya katılanın bir fazlası gerekmektedir’diye açıkça belirtiliyor. Bu oylama sonucuna istinaden yeterli salt çoğunluk sağlanamadığından, aday ilan edilen arkadaşımızın adaylığının düşmüş olması gerekir. Aday arkadaş yeterli 31 oyu alamamıştır” dedi…

PM toplantısında oylamaya itiraz ettiklerinin ve yeniden oylama taleplerinin reddedildiğini belirten Okay, "Bundan sonraki Parti Meclisi toplantısında Kadıköy’ün durumu tekrar değerlendirilerek PM’de yeniden oylama talep edilebilir. Aksi halde hukuksal olarak sıkıntı yaratır" diye konuştu.