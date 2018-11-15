CHP ve İyi Parti'de ittifak krizi: Yavaş isminin geçmesi imkansız

CHP ile İyi Parti'nin yerel seçimlerde ittifak girişimleri sürerken, iki partiden de görüşmelere tepki var. İyi Parti'de Ümit Özdağ ittifaka karşı çıkarken, CHP'de de Mansur Yavaş ismine tepki var.

Yerel seçimler öncesi İyi Parti ile CHP arasında devam eden ittifak görüşmelerine iki parti içinden de tepkiler yükseliyor.

İyi Parti'de Ümit Özdağ'ın ittifaka sıcak bakmadığı belirtilirken, CHP'de ise hem ittifaka hem de Mansur Yavaş ismine tepkiler var. CHP'de Mansur Yavaş isminin aday olarak önerilmesi durumunda Parti Meclisi'nden geçemeyeceği ileri sürülüyor.

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "İki partide önceki gün yapılan görüşme sonrası ittifaka yönelik beklentilerin artmış olmasına karşın içerden yükselen tepkiler de az değil. Örneğin İYİ Parti kurmaylarının dünkü toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yerelde ittifaka karşı çıkmış. 'Geçmişte birçok parti varlığını yerel seçimle ispat etti, biz de bu yolu denemeliyiz. CHP ile görünmek bize iyi gelmez' yaklaşımı göstermiş. Aslında bu yaklaşım sadece Özdağ’da değil, partinin başka kadrolarında da söz konusu" ifadelerini kullandı.

CHP'de de benzer tepkilerin olduğunu belirten Sarıkaya, "İYİ Parti ile ittifaka sıcak bakanlar dahi kendi içinde bir daha bölünüyor. Bir bölüm 'İttifak olsun ama Ankara’da Mansur Yavaş ile olmasın' derken, bir başka grup, 'Neden bazı illeri onlara bırakalım ki, ilçe belediyeleri oy oranlarına göre yeterli' yaklaşımını sergiliyor. Hatta 'Yavaş aday gösterilse bile, Parti Meclisi’nden adının geçmesinin olanaksız' olduğuna vurgu yapılıyor. CHP liderlik katında ise Yavaş konusundaki kararlılık devam ediyor…