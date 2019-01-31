CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: İstifamı ilkesel duruşla verdim, sonra geri aldım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'İstifa ettiğim doğrudur. O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı. Kararı tek başıma aldım. Sonra istifamı geri aldım' dedi.

CHP adaylarının belirlendiği Parti Meclisi sürerken 'istifa krizi' yaratan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerel seçim için parti meclisinde (PM) kabul edilen adaylara tepki gösterip istifa eden CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı" dedi.

'İSTİFA ETTİĞİM DOĞRUDUR'

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"İstifa ettiğim doğrudur. O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı. Kararı tek başıma aldım. Sonra istifamı geri aldım. Şimdi ilgilendiğimiz tek istifa Binali Yıldırım'dır. Anayasada açık hükme rağmen Yıldırım TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmedi. Ayrılması gerektiği konusunda kendisine yeni bilgiler verilmiş olacak ki şimdi istifa edeceğini belirtiyor."

'21 İLÇEMİZ OLACAK'

Kaftancıoğlu, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'u almak gibi bir iddiamız var. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. İstanbul'un 39 ilçesinin 14'ünde CHP'li belediye başkanı var. Araştırmalar, 14'ün üzerine 7 ilçe başkanlığını kazanacağımızı gösteriyor. Bu durumda 21 ilçemiz olacak."