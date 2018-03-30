Cemaat okulları AKP'ye geçiyor: 20 ülkede 105 okula ulaştı

AKP, yurtdışındaki Cemaat okullarını kendi bünyesindeki Maarif Vakfına devretmeye devam ediyor. Afganistan'daki Cemaat okulları yapılan anlaşmayla Maarif Vakfına devredildi. Maarif Vakfına devredilen okul sayısı 105'e ulaştı.

Bugün Resmi Gazete’de Afganistan’daki "Türk okulları"nın Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı yayımlandı.

Cemaat okulları Afganistan’da Afgan – Türk Çağ Eğitim Kurumları (ATCE) adı altındaki bir sivil toplum kurumu olarak 1995 yılından bu yana faaliyet yapıyordu.

Geçtiğimiz günlerde devir töreni düzenlenmiş ve iki ülkenin eğitim bakanları 12 okul ve 3 dershanenin devredilmesinin öngörüldüğü sözleşmeyi imzalamıştı.

İlk aşamada, okulların devir teslim işleminin yürütülmesi amacıyla iki ülkenin ilgili bakanlıkları ile kurum temsilcilerinden oluşan Ortak Görev Gücü kurulacak.

Anlaşma metninde, 16 yeni okul açılması; eğitimin modernleştirilmesi ve niteliğinin yükseltilmesi; 5 bin olan öğrenci sayısının 18 bine çıkarılması; var olan yurtların kapasitelerinin de yüzde 60 artırılması gibi bir dizi hedef belirlenmiş. Bunların gerçekleştirilmesi için 10 yıl süreli kapsamlı bir plan hazırlanması öngörülüyor.

Maarif Vakfı ilk geçiş döneminde, 5 milyon ABD Doları; ilk 5 yıl içinde 5 milyon ABD doları ödeyecek. Türkiye Cumhuriyeti ise bu süre içinde ayrıca 20 milyon dolar ödemeyi üsleniyor.

Bunun yanısıra Türkiye’deki devlet üniversitelerini kazananlara lisans, yüksek lisans ve doktora için burs verilecek.

Okulların devredilmesi için ön hazırlıklara bir yıl öncesinden başlanıldığı anlaşılıyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayında basında çıkan; Afganistan Milli Eğitim Bakanı vekili Shafiq Samim’in Türk hükümetinin bu okulların yönetiminin Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini istediklerini söylediği haberlerini okumuştuk.

Haberlerde ayrıca, ATÇE Başkanının, Türkiye’deki gelişmelerle hiçbir ilgilerinin olmadığını, karara itiraz edecekleri belirtiliyordu.

Maarif Vakfı, son bir yıl içinde çeşitli ülkelerde çok sayıda okul açtı. Biri ABD’de, ötekiler Bosna-Hersek, Sudan, Tanzanya, Tunus, Kongo gibi ülkelerde olmak üzere 20 ülkede 105 okula ulaştı. Vakfın Afganistan’da 3 okulu bulunuyordu. Bugün yayımlanan mutabakat zaptıyla 28’e yükseldi.

Öğretmen gereksinmesini karşılamak amacıyla Mart ayının 26’sında çok sayıda öğretmen alımı için bir duyuru yapmıştı.

Duyuruya göre Türk vatandaşı olanlar başvuramıyorlar. Koşullar arasında, iletişim kuracak kadar Türkçe bilmek; ders anlatacak düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmek yer alıyor.