ÇAYKUR'dan rekor zarar: Tam 6 fabrika değerinde...

Bilinçli zarara uğratılarak satılmak istendiği belirtilen ÇAYKUR, 2018 yılında 42.3 milyon TL kâr öngörülmesine rağmen 657 milyon 86 bin 397 TL zarar etti. ÇAYKUR'un zararıyla günlük 350 ton yaş çay işleyebilecek 6 fabrika yapılabileceği belirtiliyor.

AKP eliyle zarara uğratılıp satılmak istendiği belirtilen Çaykur'un 2018 yılı faaliyet raporu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarıyla bir yılda 3 kez genel müdür değiştiren ÇAYKUR, 2018 yılı programında 42 milyon lira kâr hedeflenmesine rağmen tam 657 milyon 86 bin 397 TL zarar etti.

Genel Müdür Ekrem Yüce'nin AKP'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu ÇAYKUR'un 2018 yılındaki zararıyla günlük 350 ton yaş çay işleyebilecek 6 fabrika yapılabileceği belirtiliyor.

Erdoğan tarafından Ekim 2018'de yeniden göreve getirilen Yüce, daha önceki dönemde ÇAYKUR'u iflasın eşiğine getirdiği eleştirilerine konu olmuştu.

ÇAYKUR SATILACAK İDDİALARI

ÇAYKUR'un rekor zararının ardından kurumun "satılacağı" iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

CHP'li eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, “ÇAYKUR planlı bir kurguyla batağa sürüklendi, bilinçli bir yıkım politikasının hedefi olmuştur. AKP’nin amacı tıpkı şeker fabrikaları, çimento fabrikalarında olduğu gibi ÇAYKUR'u da haraç mezat satmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAYKUR NEDİR?

Kısa adı ÇAYKUR olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 8 Haziran 1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü. 46 Yaş Çay İşleme Fabrikası, bir Çay Paketleme Fabrikası, bir Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, sekiz Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Anatamir Fabrikası, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 12 bin 500'den fazla çalışanı ile Türkiye çay sektörünün en büyük kuruluşu. Bölgede üretilen yaş çay ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 50-55´i Çaykur tarafından satın alınmakta. Çaykur'un yurt içi kuru çay piyasasındaki pazar payı ise yaklaşık yüzde 45-50'dir.