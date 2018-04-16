Sayıştay raporu: Çaykur 267 milyon lira zarar etti!

Kadın spor takımlarına destek vermenin "günah" olduğunu savunan ve kızının yazılı sınavda yüksek puan alanları eleyerek Rize Adliyesinde işe başlamasıyla adından söz ettiren İmdat Sütlüoğlu’nun yönettiği Çaykur 267 milyon zarar etti.

2017 yılında 131 milyon lira kâr öngören kurum, 267 milyon lira zarara uğradı. 2017 Faaliyet Raporu'nu yayınlayan Çay-Kur, zararını “2017 yılı programında 131.3 milyon TL kâr öngörülmüş olmasına rağmen, 2017 yılı faaliyet dönemi 267.7 milyon TL zarar ile kapatılmıştır” diye açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Çaykur'un büyük umutlarla yarattığı ve “Naciye Teyze” olarak hafızalarda yer edinen Konyalı Naciye Acaroğlu'nun reklamlarında oynadığı soğuk çay Didi de kurumu zarardan kurtarmaya yetmedi.

110.6 MİLYON LİRA FAİZ ÖDEMİŞ

Sayıştay'ın Çaykur Raporu'nda, kuruluşun 2016 yılı faaliyet dönemini 82.1 milyon TL kârla kapatmış olmasına rağmen 309.2 milyon TL tutarındaki birikmiş geçmiş yıllar zararları nedeniyle yeterli bir öz kaynak seviyesine ulaşamadığı vurgulandı.

Bu nedenle finansman ihtiyacının önceki yıllarda olduğu gibi yıl içinde sermaye artışı şeklinde Hazine'den alınan 252.6 milyon TL ve yine aynı dönemde, yaş çay yaprağı alım bedellerinin ödenmesi amacıyla bankalardan alınan spot krediler ile karşıladığı ve 110.6 milyon TL faiz ödendiği belirtildi.

Sayıştay raporunda “Kuruluşun kârlı ve verimli bir yapıya kavuşması için, sorunların bir bütün halinde ele alınarak; satışların artırılması ve stok yükünün azaltılması, yaş çay yaprağı maliyetlerinin düşürülmesi, pazarlama ve satış maliyetlerinin gözden geçirilmesi, ayrıca nakit ve fon akışına önem verilerek finansman ihtiyacının azaltılması için çaba gösterilmesi gerekmektedir” sözlerine yer verildi.