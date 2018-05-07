'Çaykur da patronlara satılacak' iddiası

CHP milletvekili Haluk Pekşen, “Çaykur planlı bir kurguyla batağa sürüklendi, bilinçli bir yıkım politikasının hedefi olmuştur. AKP’nin amacı tıpkı şeker fabrikaları, çimento fabrikalarında olduğu gibi Çaykur'u da haraç mezat satmaktır" dedi.

Çaykur’un planlı bir kurguyla borç batağına sürüklendiğini ve bu durumun da Karadenizli çay üreticisini ağır bedel ödemekle karşı karşıya bırakacağını söyleyen CHP milletvekili Haluk Pekşen, “Çaykur planlı bir şekilde üreticiyi mağdur edecek mali krizin içine sokulmuştur. 1,8 katrilyon banka kredi borcu Çaykur için giderek piyasadaki gücünü kaybetmesine ve rekabet edemeyecek bir duruma gelmesine neden olmuştur" dedi.

'VARLIK FONUNA DAHİL ETTİLER SATACAKLAR'

Varlık Fonu’na dahil edilmesinden anlaşılacağı gibi Çaykur'un da birkaç ay sonra tıpkı şeker fabrikaları, çimento fabrikaları ve SEKA gibi haraç mezat satılacağını belirten Pekşen şunları söyledi:

“Çaykur’un çay alım sezonunu geç başlatması, dekar başına 15 kilogram alım sınırı koyması ve sezonun Ramazan ayında başlayacak olması çiftçiyi çaresiz bırakmıştır. Bu nedenlerden dolayı çiftçi ürününü zararına satmaktadır.

Açıklanan taban fiyat hayal olmuş çiftçi mahsulünü 1,9 TL ile 2 TL arasında satmak zorunda kalmıştır. Çiftçinin sırtına binen maliyet yalnızca bu sezon için 100 trilyonun üzerindedir. Kaldı ki satılan ürün bedelinin bir kısmı ocak ayı vadeli alınması ise çiftçiyi yeni bir riskin içerisine itmiştir. Bütün bunlar bilinçli bir planlamanın ürünüdür.

Bir yandan toplam üretimde 10 bin tonu aşkın kayıp yaşanmış diğer yandan 2 bin 500 kişi işten çıkarılmıştır. Üretimdeki kaybın bedelini devlet ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. Şimdi buradan çay üreticilerini uyarıyorum. Üretici şunu bilsin ki, AKP’ye destek vermeye devam ederse bunun bedelini işsizlik, göç ve yoksulluk olarak ağır bir şekilde ödeyecektir."

ÇAYKUR NEDİR?

Kısa adı Çaykur olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 8 Haziran 1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü. 46 Yaş Çay İşleme Fabrikası, bir Çay Paketleme Fabrikası, bir Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, sekiz Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Anatamir Fabrikası, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 12 bin 500'den fazla çalışanı ile Türkiye çay sektörünün en büyük kuruluşu. Bölgede üretilen yaş çay ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 50-55´i Çaykur tarafından satın alınmakta. Çaykur'un yurt içi kuru çay piyasasındaki pazar payı ise yaklaşık yüzde 45-50'dir.