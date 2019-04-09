Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' iddiası üzerine operasyon

İstanbul'da Büyükçekmece'ye yerel seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.

İstanbul Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.

Gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini iddia etmişti.