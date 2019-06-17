Binali Yıldırım'dan 'Sayıştay' açıklaması: Bizi doğruluyor...

Dünkü ortak canlı yayında Sayıştay'ın İstanbul raporlarını okumadığı ortaya çıkan Binali Yıldırım, gelen eleştirilere ilişkin açıklamada bulundu.

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, dünkü canlı yayında gündeme gelen Sayıştay raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluklara ilişkin raporları okumadığını belirten Yıldırım, Sayıştay'ın yaptığı "Belediyelerin zarar ve borçları ile ilgili sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmuyor" açıklamasına değinerek, "Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem Bey yanlış biliyor" dedi.

Yıldırım, dünkü canlı yayına ilişkin ise, "Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların takdiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir. Yayın öncesi bir nikahta sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk, 'hayırlı olsun' dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı" ifadesini kullandı.