İSPARK’ın zararı Sayıştay raporunda

Binali Yıldırım’ın ‘Niye zarar ediyor, anlamış değilim’ dediği İSPARK’ta 225 otoparktan yalnızca 52’sinin ruhsatlı olduğu, reklam ünitelerinin usulsüz işletildiği ve milletvekillerine ücretsiz otopark imkanı sağlandığı Sayıştay tarafından tespit edildi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Binali Yıldırım'ın, “Niye zarar ediyor, anlamış değilim” dediği İBB'ye bağlı İSPARK'ın neden zarar ettiğini Sayıştay ortaya koydu.

Sayıştay Raporu'na göre AKP yönetimindeki İSPARK'ta, otoparklardaki reklam üniteleri usulsüz işletilmiş, onlarca ruhsatsız otopark faaliyete alınmış, milletvekillerine ise bedava otopark olanağı tanınmış.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sayıştay'ın İSPARK raporunda şu tespite yer verildi:

YALNIZCA 53 OTOPARK RUHSATLI

“İSPARK'ın işlettiği açık ve kapalı otoparklardan bazılarının ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilmiştir. Bu itibarla, İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparkların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılması gerekmektedir. 225 adet açık ve kapalı otopark İSPARK A.Ş. tarafından işletilmekte olup bunlardan yalnızca 52 adedi ruhsatlandırılmış, 74 adedinin ise ruhsatlandırılmasına ilişkin dosya açılmış olmasına karşın halihazırda ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmamıştır. Geriye kalan otoparklar ise ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.”

REKLAM PANOLARINDA USULSÜZLÜK

Raporda, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin belediye iştirakleri olan Metro İstanbul A.Ş. ve Otobüs A.Ş. bünyesinde bulunan otopark alanlarının işletmesinin İSPARK'a devredilmesine karşın, bu alanlardaki reklam panolarının işletmesinin İSPARK tarafından yapılmadığına dikkat çekildi. Raporda otoparklardaki bazı reklam ünitelerinin ise söz konusu iştirakler tarafından işletildiği ya da işletmesinin bu kuruluşlar tarafından devredildiği bilgisine de yer verildi.

ÜCRETSİZ OTOPARK ZARARI YAKLAŞIK 2,8 MİLYON LİRA

Sayıştay raporunda otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin de önemli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. 2017 yılında ücretsiz otopark dolayısıyla İSPARK'ın uğradığı zararın 2 milyon 776 bin 508 TL olduğu belirtildi.

Raporda “Büyükşehir belediyesinin 2017 Yılı Ücret Tarifesi'nde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verilmiş olup son seçim dönemi milletvekillerinin 1 aracı, İBB sınırları dahilindeki muhtarların 1 aracı, İBB meclis üyeleri ve ilçe meclis üyelerinin ise 3 araca kadar İSPARK'a bildirmeleri ve sisteme kaydettirmek koşulu ile otoparklardan ücretsiz yararlanabilecekleri belirtilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.