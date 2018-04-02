Bakan'ın kardeşine büyük kıyak: Tam 1,5 milyonluk ihale!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 29 yaşındaki kardeşi Sümeyye Sayan, aldığı ihalelerle servetine servet katıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 29 yaşındaki kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerin abonesi olmuş durumda. Sayan, yasaları aykırı şekilde ihalelere giriyor ve zenginleşmeye devam ediyor.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, 2015-2016 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin açtığı 3 ayrı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesinden toplam 1 milyon 30 bin TL'lik iş alan Nazmiye Sümeyye Sayan'a ait DİGİMED Eğitim Danışmanlık Şirketi, 2017 yılında da aynı ihaleyi aldı.

Muhalefet şerhini yazan CHP Gaziosmanpaşa Meclis Üyesi Cengiz Aydoğdu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 28.maddesine göre belediye meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevleri sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlara karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremeyeceğini, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağını belirtti. Bu ihalelerin etik ve yasal olmadığını vurgulayan Aydoğdu “Kamu İhale Kanunu açısından, bir İBB Meclis üyesinin İSKİ'den AĞAÇ AŞ'den BELTUR'dan ihale alması ne ise bir ilçe belediyesinden de ihale alması aynı şeydir. İBB meclis üyeleri ilçe belediyelerinin bütçelerini onaylarlar. Onların iş ve işlemleri ile ilgili komisyonlarda görev, mecliste karar alırlar. Bu nedenle ilçe belediyelerinden ihale almaları yasalara aykırı” dedi.