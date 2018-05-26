Bahçeli, MHP’nin seçim beyannamesini açıkladı

MHP’nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için hazırlanan seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklandı.
Başkanlık sistemini “ihanete karşı güvenlik duvarı” olarak tanımlayan Bahçeli, “Yeni sistem beka ve güvenliğimizin mükafatıdır” dedi. “İyi Parti dahil alayı Demirtaş’a af istiyor” diyen Bahçeli “Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her ülküdaşım ile kucaklaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Bahçeli daha önceki kısmi af çağrısını yineleyerek “kader mahkumları” için af istedi.
Bahçeli’nin açıkladığı seçim beyannamesinde üniversite sınavının kaldırılması, asgari ücretten vergi alınmaması ve uzman çavuşların kadroya alınması gibi vaatler de yer aldı.
Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:
- 24 Haziran Türkiye'nin tünelden önceki son çıkışıdır, kader anıdır. Milliyetçi ülkücü hareket, ülkemizin yönetiminde artık tam söz sahibi olacaktır. Siyaseti kullanıyorlar, işbirlikçilerini tembihliyorlar, ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar.
- Karanlık ve kahredici mesai hâlâ sürüyor. FETÖ, IŞİD, PKK, DHKP-C birbiriyle paslaşarak, haçlı emellerini diri tutuyor. Amaç bellidir, vatanımıza çöreklenmek, bizi birbirimize düşürmektir.
- 1946'dan bu tarafa, sistem tartışmalarıyla gerilen devlet çarkı daha hızlı dönecek, daha hızlı dönecektir. Cumhur İttifakı, cumhurun iradesidir. Bundan geri dönüş yoktur. MHP bu sistemin oluşumuna katkı vermiştir. Bu sistemin kurumsallaşması, oturması, kurumsallaşmasına sonuna kadar hizmet edeceğiz. Gün olduğundan MHP'nin hakkı da teslim edilecektir. Yaptığımız büyük bir iştir. Cumhur İttifakı güvenlik duvarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sıçrayış tarihidir.
- Seçimler 3 Kasım 2019 yapılacaktı ancak Türkiye çok tehlikeli bir yola girmişti. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Türk Milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmiş. Döviz yükselmesini kullanmak isteyenlerin alayı vatan hainidir.
- 'Pişmanlık yaşayan her ülküdaşımı kucaklamaya hazırım'
- İyi Parti de dahil alayı PKK'lı Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her ülküdaşım ile kucaklaşmaya hazırım. Biz cezaevindeki ülküdaşlarımız ile af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar. Kim heybesinde ne varsa onu yermiş? Biz bayrak, ülkü, vatan diyoruz. Onlar Kandil'in peşinden koşuyor, onların borusunu ödüyorlar. Ama yanlarına kalmayacak, yarınlara bırakılmayacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin doğası ve güvenliği için Erdoğan olması gerekiyordu. Erdoğan'ın yüksek bir oyla seçileceğine inanıyor ve görüyoruz.
- Seçim provokatörleri bizim oyumuzu yüzde 3-4'e indirdiler. Allah'tan daha yüzde 1 diyemediler. Bıkmadınız mı çirkeflikten, yalandan dolandan. Gırlayan anketçilere millet prim vermiyor.
- Af istediğimizde çıldırıyorlar. Biz vatan millet bayrak ülkü diyoruz. Onlar Kandil'in, Pensilvanya'nın peşinden koşuyor.
SEÇİM VAATLERİ
Bahçeli seçim vaatleriniyse şöyle sıraladı:
Toplu göçlerin kaynağında çözülmesi politikamız aynen sürdürülecektir. Teröristler, tecavüzcüler, çocuk istirmacıları hariç olmak üzere, kader kuranlarına af çıkarılması.
Kredi kartı borcu ve kredi borcuna düşmüş vatandaşlarımızın kurtarılması. AVM yasalarının düzenlenmesi. Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma imkanı. Esnafımıza vergisiz yakıt. Çiftçilerin kullandığı mazotun üstündeki vergi kaldırılması. Sulamada kullanılan elektrikten vergi alınmaması. Gençlerimizin iş bulana kadar aile sigortasından yararlanması. Kredi burslarından faiz alınmaması.
Üniversite sınavlarının kaldırılması. Emeklilik maaşlarındaki farkların giderilmesi. Doğum öncesi kadınımıza borçlanma tanınması. Kadına karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, zaman aşımının kaldırılması. Asgari ücretlerden vergi alınmaması. 4B'lilerin kadroya alınması. Yardımcı sınıfındakilerin, genel idareye geçirilmesi. Yardımcı sağlık personelin istihdamının yaygınlaşması. Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi. Atanamayan öğretmenlerin kademeli atanması. 3600 ek gösterge sorunu çözülmesi.
Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması. Özlük hakları ile mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi. Emniyet çalışanlarının özlük haklarının iyileşmesi. Haftalık 40 saatin üzerinde mesai verilmesi. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi. Şehit anne ve babalarının aldıklarının artırılması, şehit çocuklarına iş imkanı sağlanması. Gazilere ÖTV'siz araç ilanı getirilmesi, malullük verilmeyenlerin gazilik haklarının verilmesi. Gazilere ikinci istihdam imkanı sağlanmalı.