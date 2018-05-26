Bahçeli, MHP’nin seçim beyannamesini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin seçim beyannamesini açıkladı. ‘İyi Parti dahil alayı Demirtaş’a af istiyor’ ifadesini kullanan Bahçeli ‘pişman olan her ülküdaşımla kucaklamaya hazırım’ dedi.

MHP’nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için hazırlanan seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklandı.

Başkanlık sistemini “ihanete karşı güvenlik duvarı” olarak tanımlayan Bahçeli, “Yeni sistem beka ve güvenliğimizin mükafatıdır” dedi. “İyi Parti dahil alayı Demirtaş’a af istiyor” diyen Bahçeli “Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her ülküdaşım ile kucaklaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Bahçeli daha önceki kısmi af çağrısını yineleyerek “kader mahkumları” için af istedi.

Bahçeli’nin açıkladığı seçim beyannamesinde üniversite sınavının kaldırılması, asgari ücretten vergi alınmaması ve uzman çavuşların kadroya alınması gibi vaatler de yer aldı.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

24 Haziran Türkiye'nin tünelden önceki son çıkışıdır, kader anıdır. Milliyetçi ülkücü hareket, ülkemizin yönetiminde artık tam söz sahibi olacaktır. Siyaseti kullanıyorlar, işbirlikçilerini tembihliyorlar, ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar.

Karanlık ve kahredici mesai hâlâ sürüyor. FETÖ, IŞİD, PKK, DHKP-C birbiriyle paslaşarak, haçlı emellerini diri tutuyor. Amaç bellidir, vatanımıza çöreklenmek, bizi birbirimize düşürmektir.

1946'dan bu tarafa, sistem tartışmalarıyla gerilen devlet çarkı daha hızlı dönecek, daha hızlı dönecektir. Cumhur İttifakı, cumhurun iradesidir. Bundan geri dönüş yoktur. MHP bu sistemin oluşumuna katkı vermiştir. Bu sistemin kurumsallaşması, oturması, kurumsallaşmasına sonuna kadar hizmet edeceğiz. Gün olduğundan MHP'nin hakkı da teslim edilecektir. Yaptığımız büyük bir iştir. Cumhur İttifakı güvenlik duvarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sıçrayış tarihidir.

Seçimler 3 Kasım 2019 yapılacaktı ancak Türkiye çok tehlikeli bir yola girmişti. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Türk Milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmiş. Döviz yükselmesini kullanmak isteyenlerin alayı vatan hainidir.

'Pişmanlık yaşayan her ülküdaşımı kucaklamaya hazırım'

İyi Parti de dahil alayı PKK'lı Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her ülküdaşım ile kucaklaşmaya hazırım. Biz cezaevindeki ülküdaşlarımız ile af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar. Kim heybesinde ne varsa onu yermiş? Biz bayrak, ülkü, vatan diyoruz. Onlar Kandil'in peşinden koşuyor, onların borusunu ödüyorlar. Ama yanlarına kalmayacak, yarınlara bırakılmayacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin doğası ve güvenliği için Erdoğan olması gerekiyordu. Erdoğan'ın yüksek bir oyla seçileceğine inanıyor ve görüyoruz.

Seçim provokatörleri bizim oyumuzu yüzde 3-4'e indirdiler. Allah'tan daha yüzde 1 diyemediler. Bıkmadınız mı çirkeflikten, yalandan dolandan. Gırlayan anketçilere millet prim vermiyor.

Af istediğimizde çıldırıyorlar. Biz vatan millet bayrak ülkü diyoruz. Onlar Kandil'in, Pensilvanya'nın peşinden koşuyor.

SEÇİM VAATLERİ

Bahçeli seçim vaatleriniyse şöyle sıraladı: