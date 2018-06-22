Akşener, altına düşmeyecekleri vekil sayısını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Tayyip Bey birinci turu geçemez, ikinci tura kalacak. İkinci turda da Allah’ın izniyle nasıl çalıştığımı görüyorsunuz bu işi alacağız. İnanılmaz bir kadın desteği var. 100 milletvekilinin altına düşmeyiz' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Erzurum mitinginin ardından Palandöken’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kazanma odaklı yürüyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum" diyen Akşener, "Bana habire FETÖ, FETÖ denildiği için bizim seçmenimiz, İyi Parti’ye oy veren seçmen kendini söyleyemiyor. Genç bir adam 10 yaşındaki kızıyla geldi. Gözü doldu ve bana dedi ki, ‘Meral abla, kızım diyor ki biz niye İyi Partili olduğumuzu söyleyemiyoruz. Ben bu kıza ne diyeceğim’ dedi. Bir babanın düştüğü durumdu bu. Bu sessiz kitle İyi Partili. Onun için de benim ikinci tura kalma konusundaki gerekçem işte bu sessizlik" ifadelerini kullandı.

"Tayyip Bey birinci turu geçemez, ikinci tura kalacak. İkinci turda da Allah’ın izniyle nasıl çalıştığımı görüyorsunuz bu işi alacağız" iddiasında bulunan Akşener, "İnanılmaz bir kadın desteği var. 100 milletvekilinin altına düşmeyiz" dedi.