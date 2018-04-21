AKP'den İyi Parti'ye seçim engeli: Sonraki seçime hazırlansınlar

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın. Bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir' dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İyi Parti'yle ilgili açıklamada bulundu.

İyi Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı sorularına yanıt veren Elitaş, "Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın. Bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir" dedi.

"Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız" diyen Elitaş, "Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. ‘Hadi seçim hadi seçim’ diye ifade etti ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar kanundaki süre içinde sanıyorum 2 yıla yakın bir zamandır bu parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. 2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa Türkiye’nin 81 vilayetinin 41’inde örgütlenemediyse bize ’15 Temmuz’da seçim yapılacakmış’ diye kürsülerde ifade eden bir parti, 15 Temmuz’da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsa, bu süreçte vatandaş nezdinde bir mağduriyet ortaya çıkararak ‘Bizim partimizi seçime sokmuyorlar’ diye mağdur edebiyatı yapmak için gösterilen bir gayretten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.