AKP-MHP arasında jestler sürüyor: MHP iki büyükşehirde daha adaylarını çekti

AKP ile MHP arasında kurulan ittifak masasında pazarlıklar sürerken, karşılıklı jestler de netleşiyor. Üç büyükşehirde aday çıkarmayacağını ilan eden MHP, iki ilde daha jest yapacak. Daha önce ismi açıklanan 100 aday arasında yer alan Denizli ve Erzurum adayları listeden çıkarıldı.

AKP ile MHP arasında pazarlık masasında görüşmeler sürüyor. MHP iki büyükşehirde daha adaylarını listeden çıkardı.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre ittifak masasında jestler netleşiyor. Bu konuda ilk işaret MHP'den geldi. Daha önce açıklanan 100 aday arasından Denizli ve Erzurum çıkarıldı. O isimler Denizli'de adaylığı ilan edilen Ebru Leman Kalkan ve Erzurum'da adaylığı ilan edilen Serdar Sevimli'ydi. Şimdilik, açıklanan 100 isimden 98'i listede kaldı.

BEŞ KENTTE AKP'DEN MHP'YE DESTEK

AKP ile MHP arasında yapılan ortak çalışma çerçevesinde, listeler resmen kesinleşene kadar değişiklik olabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. MHP Adana, Mersin, Manisa, Osmaniye ve Isparta'da adaylarını ilan etmişti. Yerelde ittifak çerçevesinde AKP'nin bu illerde MHP'ye jest yapması ve MHP adaylarını desteklemesi bekleniyor.