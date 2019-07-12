Akar: İlkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin ilk sevkiyatının ardından ABD malı Patriot tedariğini de değerlendirdiklerini söyledi. Akar, ikili görüşmelerde Türkiye'nin ilkelerine en çok uyum sağlayan ülkenin Rusya olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin ilk sevkiyatının ardından ABD malı Patriot tedariğini de değerlendirdiklerini söyledi.

S-400 sisteminin teslimat sürecinin başlamasıyla ilgili, "Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek" dedi.

'İLKELERİMİZE EN UYUM SAĞLAYAN ÜLKE RUSYA OLDU'

Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi: Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda belirlediğimiz bazı ilkeler var. Bu ilkeler doğrultusunda Çin, Rusya, ABD ve Fransa ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sonrasında gördük ki ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de Nisan 2017'de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü.

'PATRİOT KONUSUNDA DA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Akar, "Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerimizi başlattığımızı söylemiştim. Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler" diyerek sözlerine son verdi.