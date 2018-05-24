MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dolardaki yükselişe ilişkin, '2001'deki hedef Ecevit'ti, şimdi Erdoğan. Aynı senaryo, hedefler farklı' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dolardaki yükselişe ilişkin açıklamada bulundu.

"2001'deki hedef Ecevit'ti, şimdi Erdoğan. Aynı senaryo, hedefler farklı. Siyasiler çıkarları için müdahale ederlerse yazık ederler. Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır" diyen Bahçeli, af konusuna ilişkin ise, "Cumhurbaşkanındaki yetki bende olsaydı şimdiye kadar kullanmıştım" ifadelerini kullandı.

Alaattin Çakıcı'yı ziyaretine ilişkin konuşan Bahçeli, "Çakıcı benim ülküdaşım, Demirtaş kadar suçlu değil. Vatan için verdiği mücadeleyi devlette bilir" dedi.