Sapık imam hatip öğretmeni hakkında yeni gelişme

"Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir" diyen imam hatip öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, "Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir", "Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar", şeklinde paylaşımlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, hakkında soruşturma başlattı.

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendini savundu: