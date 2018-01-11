Reis RS Enerji HES şirketi binlerce balığı öldürdü

Devrek’in Çaydeğirmeni Beldesi’nde elektrik üretimi yapan Reis RS Enerji’nin HES işletmelerinde toplu balık ölümleri yaşandı. Su yüzeyine vuran yüzlerce balığı gören vatandaşlar durumu katliam olarak nitelendirdi.

Devrek’in Çaydeğirmeni Beldesi’nde elektrik üretimi yapan Reis RS Enerji’nin HES işletmelerinde toplu balık ölümleri yaşandı.

Son birkaç aydan bu yana taşeron bir firmaya HES İşletmelerinde kapak tamirat ve bakımı yaptıran Reis RS Enerji, barajların kuyruk suyu kapaklarında bakım ve tamirat yapmak için suyun önüne sette çekmesi ile arada kalan balıkların oksijensiz kalıp göz göre göre ölümlerine sebep oldu.

Bölgehaber67'nin haberine göre, Çayaltı 1-2 HES’lerinin kuyruk suyunda yer alan kapakların bakım ve onarımı için binanın iki perde betonun arasına kil malzemesi ve beton döküp arada kalan suyu çekme yaparak kuyruk suyu kapaklarına tamirat ve bakım yaptırmak isteyen Reis Rs Enerji, yüzlerce kilo ırmak balığının bir anda durgun suda hapsolmasına neden oldu.

Oksijensiz suda mahsur kalan yüzlerce kilo ırmak balığını dere yatağına aktararak yaşamalarına imkan sağlama yolunu tercih etmeyen Reis Rs Enerji, kuyruk suyu kapaklarını susuz bir ortamda tamir ve bakım yolunu seçerek oluşturulan göletteki suyu motorlarla dereye aktarınca, bir kısmı oksijensizlikten ölen balıklar tamamen susuz kalarak öldü.

CANLI KALAN BALIKLARI SATTILAR

Şirket çalışanlarına verdiği emirle süpürge ve küreklerle olay mahallini süpürüp, balıkları boş çuvallara doldurarak bir an önce ortalıktan kaldırma yolunu seçti.

Ölen balıkların boş çuvallara doldurulup iş makineleri ile boş bir alana gömüldüğü iddia edilirken, canlı olanların da bazı çalışanlar tarafından yakındaki bir fabrikaya ücret karşılığında satıldığı ifade ediliyor.

Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'nin olay nedeniyle şirkete cezai işlem uygulamadığı görülüyor.