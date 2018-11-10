Kriz tekstil sektörüne yaradı: İhracat rekoru

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 939 milyon dolarlık rekor ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden (İTHİB) yapılan açıklamaya göre, birlik, sadece Ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiği 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, "İTHİB olarak sadece Ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2018 yılı ekim ayı ihracatı tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rakamı oldu" ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil ve hammaddeleri sektöründe Ekim ayı cumhuriyet rekoru kırdıklarını belirterek, "İTHİB olarak sadece ekim ayı içerisinde 175 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 939 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 2018 yılı ekim ayı ihracatı tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rakamı oldu. 2018 yılının sonuna kadar bu rakamların artacağını düşünüyorum. Türk tekstil sektörü olarak dünya modasına yön verebilecek güce sahibiz. Türkiye için dış ticaret açığını azaltmak önemli, bunun için de ihracatımızı daha da artırmalıyız" ifadelerini kullanıyor.

198 ÜLKEYE TEKSTİL YA DA HAMMADDE İHRACATI

Tekstil sektörü olarak Ocak-Ekim 2018 döneminde gerçekleştirdikleri 8,8 milyar dolarlık ihracatı değerlendiren Öksüz, "Sektörümüz Ocak-Ekim 2018 döneminde 8,8 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4'lük artış yakaladı. 1 Ocak-31 Ekim döneminde 198 ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdik. İhracat gerçekleştirdiğimiz 198 ülkenin yüzde 73'ünde tekstil ve hammaddeleri ihracatımız arttı. Mevcut pazarlarımızda ihracatımızı artırdığımız gibi hayata geçirdiğimiz projelerle yeni pazarlara açılmaya başladığımız bir dönem oldu" değerlendirmesinde bulunuyor.

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Öksüz, değerlendirmelerinin devamında şunları kaydediyor: