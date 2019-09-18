İlkokulda sabun yerine yüzey temizleyici konuldu, 98 öğrenci hastanelik oldu

​Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki bir ilkokulda 98 öğrenci tuvaletlerde sıvı sabun yerine konulan yüzey temizleyicisinden hastanelik oldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulu’nda yüzey temizleyicisinden rahatsızlanan 98 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler yüzleri ve vücutlarında yanma ve kaşıntı şikayetlerinin ardından okula çağrılan 112 acil servis ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AFAD’ın ilk raporuna göre öğrencilerin sıvı sabun yerine yanlışlıkla konulduğu ileri sürülen yüzey temizleyicisinden rahatsızlandıkları öğrenildi.

İHA’nın haberine göre Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, çocukların hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek “Çocuklarımızı alerjik reaksiyondan uzaklaştırmak için hastaneye yıkayarak aldık. Tahlilleri ve tetkikleri en ince ayrıntısına kadar yapıldı. Çocuklarımızı sırasıyla taburcu edeceğiz. Diğer konu ile ilgili incelemeler devam ediyor. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığıydı. Çok şükür durumları iyi” dedi.